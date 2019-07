Terraço ganha bar retrô

Sugestão das arquitetas, janela amplia as condições de luminosidade Foto: Studio AG

Um bar com ares de passado, mas todas as comodidades atuais. É este o clima do terraço projetado pelo Studio AG para nosso leitor desfrutar de sua casa de praia junto aos amigos. E você tem também dúvidas de como decorar? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Bom Dia! Gostaria de montar um espaço gourmet no terraço de minha casa de praia, com características de um bar, tipo boteco. O espaço é totalmente aberto, com pé direito de 3 m e forro de gesso. Não tem portas ou janelas, com exceção da esquadria de acesso da casa para o terraço. Obrigado.

As arquitetas Amanda Castro e Giovana Giosa, do Studio AG Foto: Ruy Teixeira

A planta do terraço projeatdo pelo Studio AG Foto: Studio AG

RESPOSTA

Olá, Tony. Ficamos felizes em poder te ajudar neste projeto. O primeiro passo foi criar uma parede para abrigar todos os itens da parte funcional do ambiente, tais como churrasqueira, cooktop, coifa, pia, cervejeira. Para manter a claridade do terraço e dos interiores da casa, pensamos em abrir uma grande janela nessa parede. E para destacar o bar, locamos algumas prateleiras fixadas por um suporte vertical, que vai da bancada ao teto. P<MC0>ara se encaixar melhor na planta existente, e demarcar bem este espaço, desenhamos ainda uma ilha, com banquetas altas e apoio para os pés. Ali, se desejar, você pode também instalar uma chopeira. Resolvemos criar um painel de madeira para uniformizar todas as janelas e portas de acesso. E, atendendo ao seu desejo de um espaço com ar de boteco, pensamos em usar elementos que remetessem a ideia mas que, ao mesmo tempo, fossem atemporais. Assim, para o piso, sugerimos ladrilho preto e branco e, como revestimento da parede que fica atrás da churrasqueira, tijolinhos brancos de cerâmica. Como mobiliário, sugerimos um banco que atravessa quase toda extensão do terraço, servindo de apoio à mesa. Para compor o estar, pensamos em um sofá com base de madeira, bem descontraído e, ao invés das tradicionais poltronas, optamos por um balanço para manter o clima despojado. Por fim, personalize seu espaço com objetos como plaquinhas, quadros e almofadas.