Tempo frio, ofertas quentes

Almofada com compartimento para pote de pipocas. De R$ 99,90 por R$ 69,90, na Imaginarium Foto: Imaginarium

Janeiro é tradicionalmente o mês mais esperado por todos para renovar a decoração e começar o ano com a casa de cara nova. Mas existem outras opções. Além da Black Friday, em novembro, o mercado reserva boas ofertas também para quem está de férias e pretende aproveitar a folga para isso. De olho neste público, muitas lojas de decoração e design programaram descontos, que podem a chegar a 60%, para quem pretende encarar o desafio.

Claro que diante de bons preços, a vontade de comprar aumenta. E, tal qual acontece com as roupas, vale apostar em artigos sazonais. “Vale a pena investir em artigos da estação como mantas, pufes e tapetes, inclusive porque eles não voltam em janeiro”, aconselha a arquiteta Flávia Campos.

Como em toda liquidação, os preços baixos variam de loja para loja, assim como as condições de pagamento e o período de vendas promocionais: em alguns casos, até o fim de julho. Em outros, até o meio de agosto. E há ainda aquelas nas quais as promoções vão até o final dos estoques. Portanto, antes de ir às compras, certifique-se dos prazos e avalie seu orçamento. De repente, pode ser melhor esperar mais um pouquinho.

Outra dica para fazer seu dinheiro render é investir em produtos atemporais e de boa qualidade. Mas, nem por isso você deve abrir mão de seus objetos de desejo. “É importante observar que, uma vez que se está pagando mais barato, é possível se permitir comprar algo mais efêmero, que talvez dure apenas uma temporada. Tipo aquele casaco que você não compraria normalmente”, lembra Flávia.

Em qualquer situação, porém, é fundamental ficar atento à garantia do produto adquirido. Segundo o Procon-SP, os direitos do consumidor não mudam durante a temporada de ofertas. Assim, todas as mercadorias duráveis, como eletrodomésticos, por exemplo, continuam a ter garantia legal de 90 dias. Mas é essencial verificar se não há defeitos antes de comprá-los. Caso adquiridos com descontos decorrentes de defeitos existentes, eles não podem ser trocados posteriormente, nem possuem garantia. Portanto, se ainda assim você decidir adquiri-los, considere esta limitação.

Outro ponto a considerar é a possibilidade de transporte. Há lojas que fazem liquidações, mas não incluem a entrega, o que pode encarecer enormemente sua compra e fazer qualquer desconto ir pelos ares em um piscar de olhos. Confira algumas ofertas na galeria a seguir: