Tempo de celebrar. Mas com responsabilidade

Mesa de natal montada por Amelinha Amaro Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

O Natal já bate à nossa porta, mas, como era de se esperar, os ecos da pandemia já se fazem sentir. Distanciamento, ausência de abraços, desinfecção. Condições aparentemente incompatíveis com o próprio espírito da celebração, mas que, este ano, devem entrar no radar de qualquer anfitrião responsável. Seja qual for o tipo, a proposta ou o tamanho da comemoração.

Da reunião familiar à despedida da firma, qualquer encontro neste fim de ano vai estar sujeito a um rol de restrições às quais estamos pouco habituados. Quem recebe, por sua vez, deve ter em mente que a organização da festa por certo vai exigir um pouco mais de trabalho. Afinal, tão importante quanto deixar os convidados satisfeitos é mantê-los saudáveis.

Portanto, para além da decoração e da preparação da ceia, quem pretende celebrar o Natal deste ano com segurança deve ficar atento a alguns procedimentos capazes de proporcionar condições mais seguras e confortáveis.

Embora não exista uma recomendação sobre o número de convidados recomendados por festa, é fundamental considerar que, quanto menos pessoas, menor o risco. Mas, mesmo que você esteja recebendo apenas seus familiares, ou um pequeno grupo, considere a ideia de enviar convites para os convidados, informando as características do encontro. A sensação de segurança varia de pessoa para pessoa. Portanto, esclareça quem estará na festa. Quanto mais detalhes você fornecer antecipadamente, melhor, para que todos saibam o que podem esperar quando chegarem.

Como as reuniões internas comportam maiores riscos, procure dispor comidas e bebidas ao ar livre, seja no quintal, terraço ou mesmo na sua varanda. Mas, caso isso não seja possível, promova o distanciamento necessário criando pequenos núcleos de alimentação espalhados pela casa. Sem esquecer de manter janelas e portas abertas para favorecer a circulação do ar.

Antecipe-se à correria dos dias que antecedem a festa providenciando itens como álcool em gel, toalhas descartáveis e máscaras, e os posicione em pontos estratégicos como na entrada, nas mesas e no lavabo.

É importante também não descuidar da desinfecção das superfícies durante a festa. Embora pratos, talheres e guardanapos descartáveis sejam os mais indicados para quem recebe convidados de fora, louças verdadeiras podem ser usadas no caso de uma comemoração familiar. Por fim, experimente trazer a natureza para casa, confeccionando, por contra própria, uma ou mais guirlandas como a que apresentamos nesta página. E lembre-se de que este ano sua festa de Natal pode até ser diferente. Mas nem por isso precisa ser menos significativa.

MARCELO LIMA

É ARQUITETO E JORNALISTA