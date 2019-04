Temperaturas caindo! 7 dicas para você preparar a sua casa para dias mais frios

Tanto para edredons quanto para cobertores, o ideal é que eles sejam mantidos em sacos plásticos e lavados antes do uso. É importante fazer isso e ainda aproveitar os últimos dias ensolarados da estação e colocar as peças para tomar banho de sol, o que contribui para matar o ácaro. Foto: Luis Gomes

O outono chegou e está na hora de começar a tirar as cobertas do armário antes que as temperaturas comecem a cair de vez. Para não sofrer com o famoso “cheiro de guardado” consultamos o diretor técnico da Maria Brasileira, João Pedro Lúcio, para dar dicas de como remover o ácaro de edredons e outros tecidos e ainda tornar sua casa mais agradável para enfrentar os dias frios. Entre os principais pontos que devem ser considerados são o uso de tecidos e medidas de higiene contra a poeira. Confira a seguir: