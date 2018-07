Super quarto

Vista para a área da cama, com parede revestida de adesivo com tema histórias em quadrinhos Foto: estúdio Leo Shehtman

Como bem lembrou o arquiteto Leo Shehtman, crianças se identificam com ambientesque sejam, a um só tempo, práticos e interativos. Tal como este quarto que ele projetou a pedido de um pai leitor. E você? Tem dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Gostaria de uma sugestão para decorar o quarto de meu filho de 4 anos. Ele é muito atraído pelo universo dos super-heróis. Gostaria de um projeto ousado, sem grandes restrições de orçamento. Como peças básicas ele deveria conter cama, área para TV e videogame, escrivaninha para estudos e guarda roupas. Grato.

Emerson Vieira, Caieiras - SP

O arquiteto Léo Shehtman Foto: Demian Golovaty

RESPOSTA

Olá Dr. Emerson, adoramos a ideia de criar um quarto tendo como tema o universo dos super-heróis infanto juvenis. Para começar, propomos que uma das paredes do quarto seja inteiramente adesivada com histórias em quadrinhos, o que, por si só, já criaria uma presença forte. O interessante é que o mercado oferece hoje adesivos removíveis para esta finalidade, aumentando a longevidade do projeto, uma vez que pode se adaptar às mudanças de afetivas e estéticas de seu filho ao longo do tempo.

Dentro deste enfoque, os móveis fixos – como cama e armários – receberam tons neutros e não cansativos, para que se mantivessem sempre atuais, independentemente das modificações temáticas que o quarto possa vir a sofrer.

As cores escolhidas compor a ambientação foram a primárias. Sabidamente, são as que as crianças absorvem com maior facilidade, além de estimularem a curiosidade infantil. Também as dimensões dos móveis foram pensadas visando a autonomia de utilização nas diversas fases de desenvolvimento da criança. Por isso, a cama tem altura mais baixa que as convencionais e conta com nichos embaixo dos armários, para guardar brinquedos com facilidade e a escrivaninha, cavalete com altura ajustável.

Por fim, tendo em vista criar um ambiente lúdico e interativo propomos que outra das paredes seja revestida de cortiça, permitindo a seu filho fixar fotos e desenhos. É o tipo de solução que agrada às crianças porque, antes de mais nada, é um convite à brincadeira. Assim, procurei conectar design, tecnologia e praticidade. Espero que tenha sido do seu agrado.

Vista superior do quarto infantil projetado por Shehtman Foto: estúdio Leo Shehtman