Suíte para uma garota antenada

Branco e cor-de-rosa, cores preferidas da moradora, predominam na decoração da suíte Foto: Estúdio Shirlei Proença

Pergunta:

Olá, equipe do Casa. Meu nome é Mara, tenho 32 anos, sou publicitária e estou prestes a mudar para meu estúdio, que deve ficar pronto no segundo semestre. Sou muito vaidosa e adoro moda e decoração. Por isso, gostaria de receber uma sugestão de projeto para decorar minha suíte. Não só o quarto, mas também o banheiro anexo. Gostaria que houvesse uma continuidade entre os dois ambientes. No quarto, preciso, basicamente, de armário para roupas e, se possível, uma penteadeira com espelho, com espaço para guardar meus perfumes e produtos de beleza. Será que cabe tudo? Para completar, devo dizer que gosto muito de cor-de-rosa, madeira e branco. No mais, deixo a critério de vocês. Obrigada desde já.

As portas do armário receberam a impressão de uma borboleta Foto: Estúdio Shirlei Proença

Mara da Conceição Arruda

Brooklin, São Paulo

A planta decorada dos dois ambeinetes anexos Foto: Estúdio Shirlei Proença

Resposta:

Olá, Mara! Como você é publicitária e diz gostar muito de moda, procurei decorar seu quarto com muita personalidade. O primeiro passo foi integrar o banheiro com o quarto. Para que isso pudesse ocorrer de forma harmoniosa, mudamos o vaso sanitário de lugar, já que, na planta original, ele está em uma posição desfavorável para uma boa integração com o quarto. Como solução, basta elevar o piso do banheiro em 10 cm e mudar o ponto hidráulico.

A parede do box também foi demolida e substituída por cobogós translúcidos, que trazem leveza ao ambiente. O lavatório é uma releitura dos anos 1950, também em resina transparente. Na parede acima da pia e do vaso, um armário guarda todos os objetos necessários ao banheiro e, ao lado da bancada, posicionei um móvel super versátil para seus itens de maquiagem. O banco fica acoplado ao móvel e, quando não está em uso, não ocupa espaço.

As paredes, revestidas com tijolinho natural branco, criam um contraste com a cabeceira de veludo no tom fúcsia e com o néon rosa claro, quando aceso. Acima, uma prateleira de madeira serve de apoio para objetos de viagem bacanas, livros e plantas. Do outro lado do quarto, criamos visualmente uma caixa em cor-de-rosa envelhecido, com um balanço para receber as amigas e um móvel cheio de gavetinhas para guardar pequenos objetos, de forma organizada. A cortina de veludo segue exatamente a cor da parede.

Ah, na área rosa do quarto, o tijolinho também foi pintado. Assim, ficamos com a mesma textura de fora a fora. Por fim, capriche na escolha do quadro: essa peça vai imprimir ainda mais personalidade. Espero que você goste e seja feliz!

A arquiteta Shirlei Proença Foto: Franklin Maimone

SHIRLEI PROENÇA, ARQUITETA

(SHIRLEIPROENCAESTUDIO.COM.BR)