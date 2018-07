Sopa de alcachofra

Ingredientes 1 kg de fundos de alcachofra fatiados 2 ou 3 colheres de sopa de azeite trufado 3 colheres de sopa de manteiga 2 alhos-poró fatiados 1 colher de chá rasa de alecrim fresco picado 1 batata descascada e cortada em cubinhos 800 ml de caldo de legumes 12 a 16 cogumelos trompettes-des-morts ou chanterelles Sal e pimenta-do-reino a gosto Modo de preparo Esquente o azeite e a manteiga numa panela e refogue o alho até ficar macio. Adicione o alecrim, e também a alcachofra e a batata, refogando por 4 ou 5 minutos. Coloque o caldo de legumes e cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, até os ingredientes ficarem macios. Depois, bata a sopa no liquidificador. Coloque novamente na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Na frigideira, refogue os cogumelos no resto da manteiga e adicione sal. Passe a sopa para um bowl e coloque os cogumelos por cima. Finalize com algumas gotas de azeite e sirva