Sonho realizado

Vista geral do estúdio com áreas integradas e farta utilização da madeira nos revestimentos. Foto: Esscritório Conrado e Ceravolo

Prestes a iniciar a tal sonhada reforma da primeira casa, nosso leitor consulta o Casa e recebe um projeto exclusivo do escritório Conrado & Ceravolo. E você, tem dúvidas de como decorar? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá, equipe do Casa. Eu e minha mulher moramos há dois anos neste apartamento e, finalmente, vamos poder começar uma reforma para deixá-lo do jeito que queremos. Para começar, gostaríamos de integrar a sala à cozinha, mas o piso da sala é de tacos, enquanto o da cozinha é de porcelanato. Achamos que provavelmente será necessário aplicar o mesmo material nas duas superfícies. Além disso, a área de serviço também acabará ficando visível, portanto, ficamos em dúvida: como isso vai ficar visualmente? Não temos nada contra que fique aparente, mas desde que fique harmônico com o restante da decoração. No mais, precisamos de uma pequena mesa de refeições e de um sofá dirigido para a TV de plasma. Gostamos de poucos móveis, madeira e cores claras. Contamos com a ajuda de vocês.

Rubens Damásio

São Paulo - SP

RESPOSTA

Olá, Rubens! Pela descrição que nos enviou, acreditamos que você queira algo moderno e integrado. Nossa proposta se baseou em duas mudanças fundamentais na planta do seu apartamento: a troca de posição da lavanderia pela cozinha e a mudança da entrada do banheiro de dentro do dormitório para a sala de estar. Pensamos também que o piso da sala e da cozinha podem sim ser diferentes, desde que sejam bem demarcados e trabalhados de forma harmônica. Para marcar a transição, sugerimos uma ilha na cozinha, como elemento demarcador. Embutimos sua TV em um painel branco de ripas. Conseguimos, assim, esconder sua lavanderia, proporcionando maior ventilação. Já para separar a área íntima da comum, foi sugerido um painel forrado com folha de madeira com uma porta embutida para acesso ao dormitório. Essa solução permite que o assoalho de madeira apareça em continuidade na parede com o intuito de aquecer e aumentar a sensação de conforto no ambiente. Ripas de concreto aparente nas paredes da sala, ilha e frontão da cozinha foram escolhidas para reforçar o contraste entre o rústico e o moderno em um mesmo ambiente. Para completar, optamos por um sofá em L, despojado e confortável para bem receber os amigos. No mais, realizem uma bela composição assimétrica de quadros sobre uma das paredes e espalhem muitas almofadas pelo sofá, em tons complementares à paleta de cores proposta pela decoração. O que acharam? Bom ter ajudado vocês a construírem seus sonhos.

Vista do projeto Foto: Éstúdio Conrado e Ceravolo