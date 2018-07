Sofás - uma seleção de quem conhece

Peça fundamental na decoração, o sofá, hoje, é produzido em versões para todos os ambientes da casa. Na hora da escolha, é importante avaliar a proporção do móvel em relação a outros elementos da decoração - como poltronas, pufes, estantes e mesas de apoio. A seleção do tecido também merece atenção, para que o sofá não pereça rapidamente. Cores neutras e tecidos lisos são aposta garantida, enquanto estampas e adamascados vão bem em almofadas, estofados de cadeiras e poltronas ou, ainda, nas cortinas. Nesta edição, o Casa& conta com a expertise de quem projeta e decora ambientes para apontar endereços para a compra de um sofá de qualidade. Entre as lojas indicadas, há as que vendem peças de papas do design, como Antonio Citterio, até as que fazem um sofá exclusivo. AS LOJAS Benedixt - A marca não vende sofás sob medida, mas fabrica um mesmo modelo em diversos tamanhos - dois, três, quatro e cinco lugares. As cinco peças do catálogo podem ser revestidas com estampas exclusivas, além de couros e veludos, entre outros, ou com o tecido levado pelo cliente. Brentwood - A loja tem 40 tipos de sofás de medidas bastante variadas em linha, assinados por expressivos designers, como Alessandra Delgado, Marcus Ferreira, Sergio Fahrer e Pedro Useche. As peças - sofá-cama, convencional com e sem chaise, e modulares - são revestidas de couro sintético, chenile, linho, fio misto natural, seda e veludo. Casual - Os sofás da italiana Flexform, somando 52 modelos, são vendidos na Casual em versões para toda a casa: modulares, sofás-cama, sofás com chaise e, claro, convencionais. Todos assinados por designers como Antonio Citterio, Fulvio Irace e Ugo Volli. Dependendo da linha, é possível encomendar peças sob medida, feitas com tecidos da Flexform ou fornecidos pelo cliente. Dpot - Baba Vacaro e Sergio Rodrigues são apenas dois nomes entre os brasileiros que assinam os sofás vendidos na loja. São 12 modelos de todos os tipos, excetuando-se os sofás-cama. Um destaque é a reedição de um sofá de palhinha, criado por Bernardo Figueiredo nos anos 60. Com um mix de produtos versátil, a Dpot pode produzir peças em medidas e acabamentos específicos. Érea - Os arquitetos Ricardo Minelli e Fábio Berbari desenham os sofás comercializados pela loja. Além dos modelos em linha, entre eles o Chester, lançado na Casa Cor São Paulo, a marca confecciona peças sob medida para os clientes, que ainda podem levar à loja o tecido de sua preferência para o móvel. Eva Modiano - A loja representa, em São Paulo, a carioca Celina Design. Aqui há cerca de 20 modelos em linha, entre os convencionais, os com chaise e os sofá-cama. Embora a marca não fabrique peças modulares, oferece medidas diversificadas, que se adaptam à maioria dos espaços, e também fabrica móveis sob encomenda, seguindo as especificações do cliente. Fernando Jaeger - A linha de sofás do designer que batiza a loja conta com 17 modelos, que vão do desenho convencional ao espaçoso com chaise. Embora sejam produzidas sob encomenda em medidas padrão, algumas peças podem ter seu tamanho aumentado, desde que a alteração não comprometa o desenho original. Para forrar, basta escolher um dos 100 tecidos do catálogo ou levar o desejado. Jocal - A empresa produz sofás sob encomenda, executando qualquer modelo escolhido pelo cliente. Assim nascem móveis que vão de um clássico Chesterfield a um moderno para home theater. A Jocal não fornece tecidos para revestir os estofados, deixando a escolha sob responsabilidade do comprador. Montenapoleone - No catálogo há cerca de 40 modelos de sofás, muitos criados por renomados designers, entre eles Philippe Starck, Pierre Paulin, Antonio Citterio e Jean Michel Frank. A loja fabrica sofás sob medida, em tamanhos específicos para o cliente e, em alguns casos, encomenda até mesmo peças especiais às fabricas na Europa. Paschoal Ambrosio - Há 60 anos a loja fabrica sofás sob encomenda, de acordo com as necessidades dos clientes. Assim, ele leva peças exclusivas para casa, feitas com medidas especiais e o tecido escolhido na loja (entre as opções há ultrasuede, linho, seda, couro e até lona de caminhão) ou pelo comprador. Os modelos? Todos os possíveis.