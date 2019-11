Sobreposição: saiba como e onde utilizar a proposta na decoração

Sobreposição de móveis no projeto de Beatriz Quinelato Foto: Adriano Escanhuela

Já é conhecida a importância dos objetos decorativos e funcionais na decoração. Seja com um detalhe pontual ou com uma porção deles. No entanto, a maneira que disponibilizamos tais objetos faz toda a diferença na hora de embelezar a casa.

Uma das possibilidades é a sobreposição. Um jeito de organizar móveis e objetos que, além de mudar a decoração, também ajuda a integrar as áreas da casa com adornos que pertencem a mais de um ambiente.

“Quando pensamos na sobreposição, abrimos espaço para um local mais versátil, com inúmeras possibilidades de estilos. Claro que é preciso ter uma ideia de layout, mas, de forma geral, misturar elementos, cores e texturas tende a dar certo”, afirma o arquiteto Gregory Copello, do escritório Fadul Copello.

Com a imaginação fica livre para decorar, "basta sempre começar pelo objeto com formato maior e a, partir dele, ir montando o cenário", pontua.

“Apenas tome cuidado com as cores e os tecidos sintéticos”, relembra o arquiteto, uma vez que o exagero de tais materiais, fortes e chamativos, pode comprometer toda a decoração.

Confira abaixo sete maneiras de usar a sobreposição: