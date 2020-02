Sob o mesmo teto

A cozinha do apartamento, com área de refeições integrada Foto: Juliano Colodeti

Eles adoram ficar na janela, controlando todos que entram e saem do prédio. Principalmente quando algum representante da população canina passa. Aí a interação é total. Juntos há sete anos, os vira-latas Romeo e Agnes e o arquiteto carioca Victor Niskier (arqnisk.com) já habitaram três apartamentos diferentes. Neste último, porém, parecem ter encontrado, cada um a seu modo, condições ideais de convivência.

“Eles são umas figurinhas raras. Eu os encontrei quase mortos, juntos, inseparáveis na rua da casa dos meus pais, na Lagoa. Ia ser um lar provisório, mas acabei me apaixonando e ficando com eles para sempre”, conta o arquiteto, que divide com seus pets a satisfação de habitar hoje um apartamento de 110 m² que, em todos seus pequenos detalhes, mais parece uma casa.

“Moro em uma típica ruazinha do Leblon, a uma curta distância da praia. Como estou no primeiro andar, as copas de árvore parecem invadir minha sala, como se fossem parte de um jardim. Amo essa sensação e tenho certeza que meus cães também”, afirma ele, que, como ocorre em todos os seus projetos, procurou resgatar a essência do prédio nas intervenções realizadas em seu apartamento.

“Considero impositiva a ideia de transformar um imóvel de época, como o meu, em um apartamento recém-construído. Ele nunca será. Então, o interessante, sempre que possível, é criar um diálogo entre elementos como o piso de madeira nobre da área social, que preservei, e o porcelanato reproduzindo cimento queimado, que foi aplicado nas áreas molhadas onde havia pouco o que se aproveitar”, sintetiza. Ainda assim, com uma distribuição bem tradicional – três quartos, dois banheiros, uma grande dependência de empregados e nenhuma suíte – a planta teve de passar por transformações significativas para se ajustar ao estilo de seu morador.

Construído na década de 1970, o apartamento nunca tinha passado por uma grande reforma antes de ser adquirido por Niskier. Estavam lá todos os coloridíssimos azulejos da época, além de várias camadas de película protetora sobre os vidros das janelas, que conferiam aos ambientes uma atmosfera soturna, que em nada tinha a ver com a luminosidade sonhada pelo arquiteto. Remover esses revestimentos foi, no entanto, apenas o primeiro passo de uma longa reforma.

Um dos dormitórios, por exemplo, foi integrado à área social transformando a antiga sala de estar, antes escura e pequena, em um espaço amplo com três ambientes interligados: home theater, área de estar e hall de entrada.

A cozinha também ganhou um desenho bem diferente com a incorporação de parte da área de serviço, onde foi instalada uma despensa. Com o espaço ampliado, foi possível ainda posicionar uma mesa de jantar. Por fim, uma atenção especial foi dedicada à área íntima do apartamento, antes quase inexistente, que passou a dispor de suíte com closet.

Contemporâneo. Segundo Niskier, transformações de fato radicais – do antigo apartamento restaram apenas o piso e as janelas –, mas absolutamente necessárias. “A planta de um imóvel tradicional na zona sul tem características como dependências para empregados e cozinhas desconectadas da área social que não se aplicam mais ao viver contemporâneo. Quartos de serviço caíram em desuso e hoje são vistos por nós, arquitetos, como um espaço a ser incorporado às áreas social e íntima. Seja na forma de salas ou mesmo closets”, considera.

Em sintonia com seu estilo de vida, leve e despojado, na decoração o arquiteto procurou não seguir regras. “Criei um mix de contemporâneo, vintage e toques pessoais. Tudo tendo um valor afetivo ou uma justificativa. Tem Sérgio Rodrigues, para mim o maior designer brasileiro de todos os tempos, tem Jader Almeida, minha maior referência hoje. Mas também porcelanas de família que ninguém quis e lembranças de viagens.”

Aberta à experimentação, a montagem dos interiores permitiu ao arquiteto dar vazão a outro de seus atuais interesses: o design de mobiliário. “Meus móveis surgem da percepção do que meus clientes de arquitetura de interiores buscam, e não acham, misturado a meus conceitos pessoais”, explica. Não por acaso, grande parte dos móveis na decoração são criações, ou adaptações, suas.

De cadeiras, como a Magrella, incluindo uma versão balanço – que veio de uma mostra com sua participação – à estante Colmeia, que ocupa uma parede na sala de estar. Um móvel que ao longo da carreira do arquiteto já ganhou dezenas de interpretações, mobiliando de escritórios a quartos infantis, e acabamentos não menos variados: da madeira natural à laqueada, passando pelo MDF.

“Ela parte de um conceito simples e que tem tudo a ver com a vida contemporânea, ou seja, por que os nichos de um móvel como esse precisam ser sempre ortogonais ou retangulares? Isso reflete quem você é? No meu caso e de muitos de meus clientes, seguramente, não”, argumenta Niskier, que na versão para seu apartamento procurou ir ainda além no quesito customização.

“Na minha sala ela recebeu um tom azulado único. Uma cor processada, capaz de personalizar ainda mais o móvel. Eu não poderia me sentir mais satisfeito com este resultado.”