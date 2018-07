Sob minha direção

Nem sempre é possível decorar o primeiro apartamento com peças de design e móveis de grife. Sonho de jovens que estão deixando a casa dos pais ou de casais que estão prestes a formar uma família, o primeiro apartamento com todas as peças de desejo deve ser conquistado sem pressa, ensinam arquitetos e decoradores.

E na hora de arrumar a casa, dizem eles, vale tudo: aceitar presentes de amigos, receber doações da casa da avó (desde que as peças combinem com seu estilo), comprar móveis usados - ou mais baratos que os escolhidos inicialmente -, apelar para um marceneiro e, acima de tudo, lançar mão da criatividade, pintando uma parede de cor diferente ou destacando um canto com adesivos. Tudo, de preferência, sem gastar muito.

Segundo o arquiteto Roberto Negrete, o mais importante é saber exatamente quais são as prioridades e quanto se tem para gastar. "Quando decorei meu primeiro apartamento, ainda estudante, comecei pela cama, depois comprei um aparelho de som, uma televisão e só depois veio o sofá", conta ele. "É fundamental conhecer seu próprio estilo de vida. O maior erro é decorar a casa para os outros e não para você."

Com o orçamento baixo de quem está se tornando independente, pesquisar é fundamental. "Para comprar o mobiliário é importante ficar atento às liquidações, garimpar em lojas de móveis usados ou até mesmo na casa de parentes, sem se esquecer de orçar o restauro da peça para ver se vale mesmo a pena comprá-la", ensina Negrete, que dá mais uma dica: pintando um canto com uma cor diferente das demais ou aplicando uma textura, dá para mudar a cara do ambiente.

A partir do básico. Juliana Lolato, de 29 anos, e Fábio Nunes, de 30, aprenderam tudo isso na prática. Como não tinham muito dinheiro para investir no apartamento de 62 m² recém-comprado, resolveram se dedicar primeiro à sala e ao quarto. "O segundo quarto ainda não está finalizado, estamos decorando a casa aos poucos", diz ela. Na sala, começaram pelo básico. "Queríamos usar como revestimento materiais diferentes, por isso colocamos tecnocimento no piso e pintamos uma das paredes, com tijolos aparentes, de branco e outra de roxo", conta Fábio.

Para apoiar a televisão, o casal queria um móvel da Desmobilia que custava perto de R$ 2 mil. "Acabamos optando por três gavetões brancos da Etna, que saíram por R$ 900", diz ele. Já com o orçamento apertado, os dois encomendaram a mesa em uma marcenaria, aproveitando a sobra da madeira para fazer um banco com dois lugares. "As cadeiras compramos na Meu Móvel de Madeira, que vende móveis bons por um preço mais razoável", completa Juliana.

Muitos dos objetos decorativos do apartamento Fábio, que é publicitário, ganhou de clientes. E caveiras aparecem aqui e ali. "Adoro. O forro da luminária sobre a mesa é de caveira e tenho uma outra no móvel da sala que trouxemos da lua de mel", conta.

Doações. No caso do empresário Kadu Dantas, de 28 anos, ter (bons) amigos foi fundamental na hora de decorar o apartamento. Eles doaram peças-chave, como uma fotografia de J.R. Duran e uma tela de Paulo Von Poser, que ficam na sala de estar. "Meus amigos têm bom gosto e conhecem meu estilo; então, tenho lembranças bacanas de vários deles."

Além de receber presentes, Kadu adora se presentear, ainda mais agora que está de casa nova e dando personalidade ao ambiente. "Não saio comprando coisas aleatoriamente, espero achar algo que faça sentido, como o elefante de papelão que faz par com o alce de veludo que já tinha havia um tempo", diz. "Esse canto ficou muito tempo vazio, mas não queria algo só pra preencher espaço."

Kadu foge de padronizações. "Gosto de garimpar em lojas de usados e fazer uma composição moderna", afirma. Nessa linha, o móvel que apoia a TV é da feira do Bexiga, as cadeiras são de família-vende-tudo e o tampo da mesa de jantar pertencia à mãe do empresário. "Mandei fazer o pé da mesa em uma marcenaria e aproveitei um tampo que estava na casa da minha mãe."

Para deixar a casa com cara de retrô moderno, Kadu investiu em acessórios e eletrônicos divertidos, como dois telefones antigos comprados no MoMA de Nova York e na feira do Masp, que estão em pleno funcionamento: o Ericofon, branco, mais conhecido como JK, instalado no quarto, e o Bobo Phone, rosa e roxo, na sala.

Sala de jogos. Acessórios divertidos dão o tom no apartamento do empresário Fernando dos Santos Rosa, de 24 anos. Formado em Economia e em Relações Internacionais e sócio da empresa de adesivo I-Stick, ele tentou criar uma linguagem lúdica em seu apartamento.

O dúplex de 60 m², no Panamby, é dos pais de Fernando e estava alugado antes de ele mudar para lá. "Faltava dar a minha cara ao lugar", diz ele, que levou para o novo lar peças que o acompanham desde quando morava com a família, como a coleção de toy arts, uma luminária que muda de cor por controle remoto, um relógio de luz projetado na parede, além do videogame e jogos de tabuleiro. Fernando cobriu uma das paredes com um adesivo que funciona como lousa e serve para marcar pontos nos dias em que os amigos se reúnem para jogar. "A mesa da sala é usada mais para jogos do que para comer", confidencia.

Ele agora quer derrubar a parede que separa a cozinha da varanda para integrar os dois espaços e aproveitar melhor a área da churrasqueira. "Uma reforma assim tem de ser planejada, mas assim que der eu faço."

Lembranças e presentes. Na casa da arquiteta Ana Carolina Grilo de Siqueira, de 31 anos, e de seu marido, Ivan Iguti da Silva, de 34, o que não falta é cor. Logo na entrada, uma parede verde serve de fundo para um aparador cheio de objetos queridos pelo casal, como lembranças de infância e presentes de amigos. O corredor ganhou uma parede laranja e, na outra, uma estante com bonecos. "Tem brinquedos da infância, presentes e miniaturas japonesas que coleciono", completa ela.

O laranja dá o tom também no escritório do casal. Como Carol vive entre papéis e tecidos, para fazer as bolsas de sua marca, a FofysFactory, e Ivan mexe com telas e tintas em suas horas vagas, o casal resolveu investir mais no ateliê/escritório que no resto do apartamento. "Compramos prateleiras em uma loja de construção e projetei uma bancada (feita por um marceneiro) com bastante espaço para nossos livros e computadores", conta Carol. "Para trazer ainda mais cor ao ambiente, comprei uma cadeira amarela do designer Robin Day em uma loja de móveis usados por R$ 12", orgulha-se. O casal, que vive em Florianópolis, aproveita quando vem a São Paulo para comprar coisas para casa na Tok & Stok e na Etna.

Casa e trabalho. O casal de artistas e designers Mônica Rodrigues Fernandes e Mozart Fernandes também dão cor ao ambiente onde vivem, com arte. Eles são os anfitriões de um espaço que mistura casa, loja, ateliê e escritório. Juntos há cinco anos, construíram esse espaço aos poucos e o que era só casa, passou a ser também área de trabalho. Logo na entrada da Vértices Casa, em Pinheiros, uma pintura de duas freiras: uma de hábito, outra seminua (e tatuada) recebe os visitantes. No banheiro, traços de pop art e no terraço, grafites.

Aqui, o convencional não tem vez e a decoração, mesmo que improvisada, ganha ares modernos. No quintal, o lugar mais usado da casa, uma poltrona de couro vermelha apoiada em um caixote de madeira funciona como fumódromo e é disputada quando amigos e artistas se reúnem. "Todos sentem-se bem aqui", diz Mônica, em uma casa quase toda decorada com restos de cenografia com que trabalha. O casal não desperdiça nada - nem o que poderia parar em uma caçamba. Até um sofá remendado ganhou charme entre as telas da sala de estar.

O empresário Kadu Dantas valorizou a decoração de seu apartamento com a grande foto de J.R. Duran e o quadro de Paulo Von Poser (sobre a fotografia) que ganhou de amigos

Adesivos da I-Stick decoram o apartamento de Fernando dos Santos Rosa

O quarto fica no mezanino. A parede espelhada amplia o espaço, de 60 m2