Sete produtos para receber na Semana da Pátria

Almofada com estampas da Elo7. Disponível na loja Color Gifts, por R$ 45,40 Foto: Elo7

No próximo sábado, 7, é comemorado o Dia da Independência do Brasil, também conhecido como o Dia da Pátria. A data relembra o dia sete de setembro de 1822, quando, às margens do riacho do Ipiranga, o Imperador Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil, formalizando a separação com Portugal. Para aproveitar o feriado, separamos alguns itens para você receber seus convidados a caráter. Confira: