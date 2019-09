Sete ideias para decorar as paredes vazias de casa

Pratos dispostos pela parede. Foto: Manu Oristanio

Não existe jeito melhor de deixar um cômodo do nosso jeito do que decorar as paredes vazias. Como grandes quadros em branco, elas são ideais para mostrar toda sua personalidade. A seguir, algumas sugestões para você deixar seu cantinho ainda mais com a sua cara.

Jardim vertical

Quem gosta de cultivar plantas em casa pode investir nesse tipo de decoração. Para começar, uma treliça ajuda a organizar os vasos e também pode ser enfeitada com luzes ou objetos. O importante é tomar cuidado ao escolher as plantas, já que algumas espécies não se dão bem dentro de ambientes fechados ou com pouca iluminação natural. Neste guia do Casa, você encontra dicas para montar seu jardim vertical.

É possível colocar objetos na treliça de madeira. Foto: Instagram / @teu.jardim

Jardim suspenso é ideal para quem gosta de verde em casa. Foto: Instagram / @meuap1705

Lousa de giz

Primeiro, você vai precisar pintar sua parede com uma tinta que imite o efeito de um quadro negro. Há vários modelos e opções de cores no mercado. Além de bonita, é prática: na sala de estar, ela combina com desenhos; na cozinha, você pode escrever a lista de compras, por exemplo. Também dá para divulgar a tão requisitada senha do wi-fi. Há ilustradores especializados em fazer grandes desenhos e frases divertidas; dê uma olhada:

Frases inspiradoras também cabem bem. Foto: Instagram / @karolstefanini

Exemplo de uma parede cheia de dizeres em giz. Foto: Instagram / @su.lettering

Quadros ou objetos

Essa é clássica: colar vários pôsteres ou ilustrações na parede e dispô-los de maneira organizada — ou até mesmo bagunçada — podem dar aquele up no ambiente. Fica bom em qualquer cômodo e com várias cores; fique à vontade para brincar. Outra ideia parecida vem direto da novela A Dona do Pedaço. O escritório da boleira Maria da Paz é revestido por um papel de parede na cor vinho e repleto de formas de bolo em cobre sobre a parede. Diferente, não? Se quiser algumas dicas, o Casa ensina como compor uma parede com quadros neste link.

Galery wall com cores vibrantes. Foto: Manu Oristanio

Misture quadros de diferentes tamanhos, formas e cores. Foto: Instagram / @pandora.maxton

Em A Dona do Pedaço, escritório da Maria da Paz é repleto de fôrmas de bolo. Foto:

Varal de fotos

Suas lembranças de viagem e recordações de bons momentos com a família e amigos podem ser usadas na parede e dão um ar bem pessoal ao ambiente. Primeiro, revele as fotos em uma gráfica, para ficarem bem bonitas. Depois, coloque barbantes na parede (vale usar pregos ou fitas adesivas com boa aderência) e prender as fotos. Luzes pisca-pisca dão um toque especial.

Você pode colar suas fotos polaroid e alinhá-las na parede. Foto: Instagram / magnoliaelectric

Varal de fotos iluminado. Foto: Instagram / @xdrocell

Boiserie

A técnica francesa consiste em revestir paredes com molduras — geralmente de gesso ou madeira —, e combina com adeptos do estilo vintage. Mesmo sendo algo mais clássico, é possível mesclá-lo com uma pegada moderna. A arquiteta Gabriela Hipólito, do Estúdio Uvva, sugere usar o boiserie “com uma pintura diferente e algumas plantas”. “No meio dessas molduras, você pode colocar um ou dois quadros. Fica super legal e está muito em alta”.

Exemplo de boiserie em um quarto infantil. Foto: Manu Oristanio

Mesmo sendo um estilo clássico, o boiserie permite brincar com elementos modernos. Foto: Manu Oristanio

Pinturas diferentes

Não quer enfeitar muito? Uma pintura diferente já resolve o problema. Cores vibrantes ou menos convencionais já dão outro visual. “Você pode dividir a parede em três ou duas faixas e pintar com cores diferentes. Outra opção é usar uma massa de cimento queimado, disponível em vários tons”, também indica a arquiteta Gabriela Hipólito.

Pintura misturando dois tons da mesma cor. Foto: Manu Oristanio

Esse tipo de pintura fica bom em qualquer cômodo da casa. Foto: Manu Oristanio

Nichos e prateleiras

Além de enfeitar, esses elementos ajudam a organizar e a ganhar espaço: é possível colocar livros, pelúcias, objetos de decoração, porta-retratos, plantas, etc. Para quebrar a monotonia, também vale brincar com as cores, formas geométricas e os materiais dos nichos e prateleiras.

No mercado, há nichos dos mais variados formatos. Foto: Instagram / ingridfarias_arquitetura

Exemplo de prateleiras de madeira. Foto: Instagram / luizfrancofoto