Senta. Lá vem história

Ao contrário da cadeira, a poltrona sempre ocupou posto de honra no imaginário doméstico. No lugar da postura rígida exigida pelo sentar correto, aos felizes ocupantes das poltronas desde sempre foi reservado um mundo de descontração e prazeres. Afinal, onde, a não ser em seus braços, é possível desfrutar, de maneira tão confortável, da leitura de um bom livro ou do sabor de um grande vinho?

Foram o conforto e a distinção, em afinada parceria, que ocuparam a imaginação dos designers na hora de dar forma e função ao cobiçado objeto. De um lado, a ergonomia, para proporcionar acima de tudo o bem-estar. De outro, o formato sedutor. Da mistura bem dosada dos dois, o segredo de uma boa peça.

Ao longo das décadas, vários ingredientes foram sendo acrescentados à receita do móvel. Estrutura delgada e bancos para os pés eram itens quase obrigatórios no mobiliário dos anos 50, época em que o ideal de refinamento estético parecia se resumir à elegância da madeira nobre, delicadamente torneada, em contraposição a um estofamento generoso e ortogonal, de espuma.

Sob a ótica dos designers das décadas de 60 e 70, as poltronas de até então exageravam nos bons modos. Era preciso transgredir, abraçar o usuário e marcar presença. Tempos dos mais criativos em termos de expressão e desenho, mas que não deixaram saudades sob o ponto de vista do conforto.

A léguas de distância de suas antecessoras, as poltronas a partir dos anos 80 investem em formatos ergonômicos, progressivamente minimalistas e econômicos. Em tempos politicamente corretos, a preocupação com o conforto volta à cena. Mas não a qualquer custo. Uma atitude mais sustentável e um uso mais parcimonioso das matérias-primas são itens igualmente em alta.

Seja como for, toda leitura se torna mais prazerosa numa boa poltrona. Para auxiliá-lo nessa busca, o Casa & apresenta uma seleção caprichada de peças. Não precisa nem apertar os cintos: é certeza de boa viagem.