Semana Criativa de Tiradentes ganha versão online

Uma das palestras ao ar livre na edição 2019 da Semana Criativa de Tiradentes Foto: Mariana Retorre

Um dos principais eventos do país voltados para a valorização do design e do artesanato brasileiros, a Semana Criativa de Tiradentes, SCT, ocorre, este mês, pela primeira vez, em versão 100% online, de 15, quinta-feira, a 18, domingo, das 10 às 21hs. Segundo os organizadores, embora a aguardada visita à cidade, que há quatro edições inspira e serve de locação para o evento, tenha sido cancelada em função da pandemia de covid-19, tudo será feito para reproduzir, ainda que no ambiente virtual, a sensação de se estar em Tiradentes. Até mesmo um tour pelas ruas da cidade histórica integra a programação.

Já a aguardada cerimônia de abertura, com um show do consagrado cantor e compositor mineiro, Lô Borges, será transmitida diretamente e terá acesso franqueado a todos os interessados. Novidade desta edição, a série de mini documentários “Artesão das Vertentes”, com as histórias de artesãos de Prados, Nazareno e Tiradentes, também será exibida no canal da mostra no You Tube.

Luminárias Maria, lançadas na útima edição da Semana Criativa de Tiradentes Foto: Caca Bratke

Outra iniciativa, que promete dar visibilidade para a produção dos artesãos locais, é a Mercado, que vai colocar à venda peças idealizadas em todas as edições da Semana Criativa de Tiradentes, nas lojas Breton Casa e Do Edu Store. A agenda dos 4 dias de festival traz ainda palestras e rodas de conversas com o estilista Ronaldo Fraga, o especialista em marketing, Carlos Ferreirinha, Marcia Souto, da Fenearte - a maior feira de artesanato da América Latina - e o designer Marcelo Rosenbaum, entre outros.

Para acessar o evento, o passaporte pode ser comprado na Eventbrite e custa R$ 70. Após a compra, a programação poderá ser acessada no aplicativo da Semana Criativa de Tiradentes. Aberta aos interessados, a abertura ao vivo pelo canal da SCT no YouTube, ocorre às 20h do dia 15, quinta-feira.