Sem vez para o fast-food

Pressa não combina com o temperamento de Regina Teixeira, quer na lide do seu restaurante (Regina Preta Bistrô), quer no fogão do apartamento de Bob Costa, amigo e produtor de cinema com quem mora desde 2005. "Comida saborosa não é rápida", dita. "Rapidez é com fast-food." Na cozinha do imóvel em Pinheiros, não há espaço para comida semipronta, muito menos congelada - nem microondas esse endereço tem. "Nunca tive preguiça de cozinhar, nem quando é só para mim... E sempre arrumo a mesa", revela. Ela diz que macarrão ao alho e óleo com pimenta calabresa, risoto e omelete de shiitake são pratos habituais de suas refeições noturnas. Desde criança, a paulistana Regina gosta de cozinhar. "Quando brincava de casinha com meus primos, em Espírito Santo do Pinhal (região de Campinas), preparava feijão, arroz, batata... Eles adoravam!", lembra ela, que passava horas vendo a mãe, Alzira, junto do fogão, e ainda assessorava a matriarca na produção de pratos para as festas. Com uma vizinha francesa aos 12 anos, aprendeu a receita de sopa de cebola com vinho branco, hit familiar. Antes de se tornar especialista no preparo da coxinha de frango sem creme nem batata ensinada nesta edição de Casa& - receita "...que via a tia Dagmar fazer quando tinha 5 anos"-, Regina trilhou um caminho bem distante das panelas. Formou-se em Pedagogia, em 1972; trabalhou com produção de teatro e cinema, e se aventurou pela Itália, em 1978, onde foi assistente comercial da Rede Globo, em Roma. Em 1981, os ares da abertura política a trouxeram de volta ao Brasil. "Não poderia perder aquele momento histórico", diz. Aqui, atuou na área publicitária até 2003, "quando percebi que a linguagem da nova geração não era mais a minha". Como começar do zero depois dos 50 anos? "Resolvi que era hora de fazer o que diziam que eu fazia melhor e abri uma rotisseria", conta. Isso aconteceu em junho de 2003. Mas, como a clientela insistia que também fosse servido almoço, em janeiro de 2007, após dez meses de reforma, essa chef autodidata inaugurou o Regina Preta Bistrô. O espaço conta com 24 mesas e, além do almoço, serve jantar de quinta-feira a sábado. Os amigos ela reúne em volta da mesa do lugar onde mora, ao menos, uma vez por mês."Cozinhar para eles é meu segundo maior prazer. O primeiro, no bistrô", revela. O dono do apartamento,outro amante da boa mesa, transformou o quarto de empregada em varanda coberta, o que deu luminosidade à cozinha "liliputiana" - nela, Regina testa sobretudo receitas de molhos, caso do boscaiola (com tomate italiano, vinho tinto, ervas, funghi secchi e lingüiça toscana). "Aqui tenho todos os utensílios necessários, sem frescura de marca", salienta. High tech, apenas a geladeira Side by Side GE Profile (R$ 5.999, no site do Ponto Frio) e a máquina de café expresso Euromatik (modelo similar da De Longhi, EC200, por R$ 899 no site da Fast Shop). No mais, o fogão Brastemp, de seis bocas e forno, a coifa (Electrolux, em torno de R$ 1.800, na Suxxar), facas e panelas de inox (com 16 cm de diâmetro, da Tramontina, R$ 111,78, no Depósito Pinheirense) bastam para dar vida à alquimia gastronômica de Regina. Gosto por pimenta Alguns acessórios conferem charme ao microespaço. É o caso dos aventais com a assinatura de restaurantes (Pitanga, por exemplo), pendurados atrás da porta de serviço; do paneleiro de inox trazido de Portugal, que permite suspender panelas e frigideiras; e do pilão de pedra-sabão - "ótimo para fazer molho pesto". Mostarda escura Berna e pimentas variadas revelam a queda por comidas condimentadas. "Tempero fresco, azeite extra-virgem de qualidade e um bom vinho para cozinhar nunca faltam por aqui", garante Regina. Os enfeites são outra bossa, como as galinhas d?Angola (de madeira, a partir de R$ 79 cada uma, na Oficina de Agosto), o antigo moedor de carne de ferro e as coleções de cachaça, de rótulos de bebidas e de paliteiros e saleiros. "O que se leva desta vida é o que se come, o que se bebe e as viagens que se faz", filosofa. "O resto é perfumaria."