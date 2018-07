Sem sair de casa

A reforma do segundo pavimento da cobertura ampliou o espaço para os fins de semana em família Foto: J.Vilhora/Divulgação

Não é preciso viajar para curtir dias de diversão com a família. Pelo menos é assim para os proprietários que transformaram a cobertura de um apartamento em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, em um lugar totalmente diferente do andar de baixo, onde vivem no dia a dia. No espaço com home theater, cozinha e terraço, eles podem se isolar com as crianças e amigos que visitam a casa.

Eles já moravam no imóvel quando decidiram investir em uma área para passar os fins de semana. “A ideia era ter um lugar com tudo o que precisam para se divertir, com churrasqueira na cozinha, boa TV e espaço livre para as crianças circularem, principalmente na varanda”, diz o arquiteto Marcos Biarari, responsável pelo projeto, feito em parceria com seu sócio, Marcio Rodrigues.

Para colocar em prática a vontade da família, foi preciso lançar mão de algumas mudanças estruturais. A reforma aumentou o espaço disponível no segundo pavimento, agora com 110 m², construindo cozinha e sala de jantar. “Pintamos de branco a estrutura de madeira do forro e usamos bastante colorido nos azulejos e em alguns acessórios. Essas escolhas contribuíram para alcançar um clima descontraído de casa de veraneio.”

Os revestimentos ganharam atenção especial no projeto, já que os proprietários não queriam ter trabalho extra na manutenção do espaço. O piso da área interna é de porcelanato e, para a área externa, o arquiteto optou pelo cimentício atérmico. “Como as crianças brincam muito no chão da varanda, optamos por esse produto que não esquenta.” A laje da varanda não suportaria receber uma piscina, mas a ducha entre os vasos com plantas garante que os dias em família sejam sempre frescos.