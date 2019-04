Sem quebra-quebra

Decoração de estúdio foi criada a partir de projeto pré-existente Foto: Leo Giantomasi

Quando as arquitetas Adriana Navatta e Tamires Rocon, do Studio TA.CCO, foram convocadas para decorar esse imóvel situado no jardim Anália Franco, se depararam com uma situação pouco usual. De propriedade de um ex-cliente que acabara de comprar um apartamento de 55 m² no mesmo prédio onde morou, o imóvel já estava decorado. “Ele queria repaginar a decoração, mas aproveitando ao máximo o que o espaço oferecia. Era um desses apartamentos decorados apresentado como mostruário pelas construtoras. Tinha muita coisa que já estava pronta e acabou ficando”, explica Adriana.

Assim, sem ter de recorrer a nenhuma obra, o trabalho das arquitetas se resumiu a adaptar a configuração existente ao perfil de seu novo proprietário. “Ele queria aproveitar melhor a varanda e uma decoração que combinasse mais com o seu estilo”, explica a profissional. Para tanto, uma paleta de cores neutras, com cinza, bege e branco foi adotada para contrastar com o preto, cor que o cliente fez questão de incluir em todos os espaços: na serralheria vazada que separa a cama da área de TV, no revestimento 3D usado na cozinha, na parede de tijolinhos da varanda e também nos móveis sob medida, como o rack da TV e o armário que esconde a condensadora de ar e funciona como bar.

“Para aquecer a ambientação, mantivemos um painel de madeira de demolição existente e apostamos no ferro e no concreto para os acabamentos, o que acabou por se tornar o grande destaque do projeto”, comenta a sócia Tamires. “Não faltou nem um cantinho na varanda para ele receber os amigos”, finaliza.