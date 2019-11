Sem barreiras

Vazada, a estante que separa o quarto da sala não interfere na integração entre os ambientes Foto: Estúdio Pietro Terlizzi

De mudança marcada, nosso leitor pretende unificar todos os ambientes de seu futuro estúdio. Para ajudá-lo na tarefa, o arquiteto Pietro Terlizzi elaborou este projeto exclusivo, que eliminou todas as paredes do espaço.

A planta com todos ambientes unificados Foto: Estúdio Pietro Terlizzi

PERGUNTA

Olá, Casa! Me chamo Michael, sou solteiro, tenho 32 anos e, em março do ano que vem, devo estar mudando para meu pequeno estúdio. Penso em eliminar a parede de dry wall que delimita a suíte e partir para a integração total dos ambientes, incluindo a varanda. Além de uma cama e de um sofá, gostaria de ter uma escrivaninha, já que levo trabalho para fazer em casa. No mais, vocês decidem. Me agrada o estilo industrial, a cor cinza, um visual mais urbano. Posso contar com uma sugestão? Agradeço desde já.

Michael Dantas

São Paulo - SP

O arquiteto Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci

RESPOSTA

Olá, Michael. Minha proposta foi transformar seu estúdio em um loft, integrando os ambientes e eliminando por completo as paredes que fechavam cozinha, quarto e varanda.

A sala, ampla, comportou o sofá e a bancada de trabalho, como você desejava, além de uma mesa de jantar. Pensando em acomodar ainda mais convidados, dotei a varanda de um banco que percorre todo o ambiente. Para completar, uma confortável poltrona serve de apoio a seus momentos de leitura e um tapete listrado, confere maior amplitude ao ambiente.

O quarto se separa da sala por meio de uma estante vazada, de ferro e madeira, que pode ser acessada dos dois ambientes. A cozinha americana foi repaginada com ladrilho hidráulico e ganhou cor com a geladeira amarela e o cobogó azul. Os bancos de ferro e madeira, a parede de tijolinhos, o piso de cimento queimado e os spots aparentes completam a atmosfera industrial da decoração. Espero que goste!