Selecione bem o que trazer na mala

O empresário e importador Mario Nobre Foto: Divulgação

Por que devo me privar de comprar algo pela metade do preço encontrado no Brasil? Para o empresário Mario Nobre, um aficionado por design e representante no Brasil de grifes europeias de design, como a holandesa Moooi e a italiana Casamania, a questão procede. “Como importador, a princípio me pareceu um contrassenso comentar um assunto tão espinhoso como o que trazer ou não na mala. Mas a dúvida existe e acredito que o assunto merece ser tratado com transparência”, disse nesta entrevista ao Casa.

A que se deve tamanha diferença entre os preços dos produtos em seus países de origem e no Brasil?

Basicamente, a três fatores: aos custos totais de importação no Brasil – as taxas alfandegárias e impostos que recaem sobre o valor dos produtos –, à variação cambial e, por fim, à margem de lucro do comércio. Esta, por vezes pode parecer excessiva, mas é preciso levar em conta a herança de nosso passado inflacionário, os custos operacionais de cada negócio e a volatilidade do câmbio que torna mais difícil prever o valor futuro de um produto. Ainda mais no caso das importações, já que as mercadorias podem demorar até seis meses para chegar ao País.

Ambiente exibe a luminária Heracleum da Moooi: peça de transporte delicado Foto: Divulgação

Por que os produtos comercializados aqui custam tão mais caro que nos Estados Unidos, por exemplo?

São mercados totalmente distintos. Aqui, como lá, o preço final de um produto é composto por três elementos: custo de aquisição, custo de venda e margem de lucro esperada. Nos EUA, o custo de importação é de aproximadamente 20% sobre o custo da mercadoria, já nós pagamos entre 105% e 130% sobre o preço de custo na Europa, dependendo do IPI que o produto recolhe. Os custos de venda são também bem mais baixos lá em quase todos os seus aspectos (trabalhista, tributário, imobiliário), o que se reflete em custos menores para manter um negócio funcionando e, por fim, em um grande mercado consumidor como o americano, as margens unitárias dos produtos podem ser menores e os preços ainda mais acessíveis a todos. É a economia de mercado. Com certeza nossas lojas adorariam oferecer produtos melhores por preços menores e os consumidores adorariam comprá-los, mas essa não é a nossa realidade.

Até por isso, é grande a tentação de trazer os produtos na mala. Quais os riscos envolvidos?

É compreensível. E não pretendo desestimular o desejo de alguém de comprar algo no exterior. Acredito que o design tem mesmo de ser democrático. Apenas uma sugestão: selecione bem o que trazer. Se quiser trazer um pequeno objeto na mala de mão ou dentro da bagagem, ótimo. Desde que ele não seja volumoso, seja fácil de acondicionar e possua um valor unitário pequeno isso não vai custar mais nada na alfândega. As coisas começam a se complicar quando se quer, por exemplo, trazer dois enormes lustres de cristal. Sendo impossível seguir como bagagem pessoal, as caixas teriam de ser enviadas como bagagem não acompanhada ou como carga, obedecendo aí a outros procedimentos burocráticos na chegada ao Brasil. E, claro, sempre existe a possibilidade de encher um contêiner trazendo toda a decoração, mas, nesse caso, vale lembrar que ele terá de passar por outros trâmites alfandegários, o que exige experiência para não acarretar aborrecimentos e prejuízos.

O vaso Blow Away da Moooi: exemplo de peça que se bem embalada pode vir na bagagem Foto: Divulgação