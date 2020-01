Sangue novo

Tapete pensado pela Laureline Galliot Foto: Marcelo Lima

A cada edição, a Maison & Objet, feira internacional de design, decoração e estilo de vida, sediada em Paris, apresenta ao mundo uma nova geração de designers de um país específico que merecem ser melhor observados. Jovens talentos que estão dando a sua contribuição para o desenvolvimento do design, criando objetos que, a princípio, podem parecer esteticamente distintos, mas geralmente compartilham uma mesma filosofia e abordagem.

Os seis Rising Talents selecionados para a presente edição da mostra francesa têm vários denominadores comuns. Em primeiro lugar, todos são franceses, de Paris. Outro, é a formação; Quatro são graduados na escola ENSCI Les Ateliers, e um deles, Julie Richoz, lecionou lá.

Além disso, eles revelam preocupações comuns. “Todos estão desenvolvendo laços mais fortes com o artesanato. Eles se identificam menos com produtos industriais do que com objetos produzidos em escala limitada e, de uma maneira geral, não estão mais interessados em apenas projetar uma cadeira, mas em projetos que almejam um envolvimento social. Seu principal objetivo é resolver problemas e criar novos usos”, afirma o diretor da École Camondo e membro do comitê de seleção, René-Jacques Mayer.

1. Adrien Garcia

O designer Adrien Garcia Foto: Ana Montenegro

O designer se descreve como "um homem selvagem e sociável". Atualmente está desenvolvendo sua primeira linha de móveis, dentro de um estilo bastante austero e escultural, parcialmente inspirado por artistas como Andy Goldsworthy. A coleção favorece proporções finamente equilibradas e faz uso de materiais nobres, como a madeira e o aço. Um firme defensor do trabalho com artesãos franceses, seu objetivo declarado é produzir objetos que durem e possam ser entregues às gerações futuras.

2. Mathieu Peyroulet Ghilini

O designer Mathieu Peyroulet Ghilini Foto: Ana Montenegro

Uma das principais preocupações no design de Peyroulet Ghilini é o motivo pelo qual um objeto tem uma certa forma e não outra. Talvez por isso seu trabalho tenda a ser um pouco enigmático. Sua criação mais interessante é possivelmente a Mur de Sèvres, uma divisória suspensa, semelhante a uma treliça, feita de corda e porcelana, inspirada nas decorações de parede cruzadas nas quais a duquesa Marie-Laure de Noailles costumava pendurar obras de arte em sua mansão parisiense.

3. Natacha & Sacha

A dupla Natacha e Sacha Foto: Ana Montenegro

"Queremos levar o design para campos onde hoje ele não é necessariamente esperado", declara Natacha Poutoux, uma das integrantes da dupla de designers, Natacha & Sacha. Com o seu colega Sacha Hourcade, ela se concentra em reimaginar os utilitários domésticos - objetos que eles acreditam que são deixados com muita frequência para os engenheiros planejarem. Evitando o plástico, eles se esforçam para integrar outros materiais, como a cerâmica, a suas criações.

4. Julie Richoz

A profissional Julie Richoz Foto: Ana Montenegro

De todos os Rising Talents desta edição, a designer franco-suíça Julie Richoz é talvez a que, até aqui, conquistou mais reconhecimento no mercado, já tendo colaborado com galerias de prestígio como a Kreo em Paris e a Libby Sellers, em Londres, além de já ter desenhado objetos para grandes empresas da Europa, como a Alessi italiana. Ela obviamente também tem uma predileção por formas curvas e admite o fascínio pelo vidro colorido. “Uma das coisas bonitas do vidro é a maneira como a luz passa através do material”, diz ela. Igualmente à vontade de trabalhar com produtos industriais, ela tem explorado mais recentemente o mundo dos têxteis, como no tapete Binaire, de ráfia com padrões irregulares, que ela projetou para a Manufacture de Cogolin.

5. Laureline Galliot

A designer Laureline Galliot Foto: Ana Montenegro

Referindo-se a si mesma como “desenhista e pintora”, Galliot usa novas tecnologias para criar objetos nos quais a cor desempenha papel-chave. “Quero virar de cabeça para baixo o paradigma que dita que a cor é apenas um toque final”, afirma. Ela concebe seus projetos desenhando com os dedos em um iPad ou usando um fone de ouvido de realidade virtual. Nos dois casos, ela não tem ideia pré-concebida da forma do objeto final. Suas criações são igualmente gestuais, brilhantes e pictóricas, como no caso do multicolorido tapete Tufty, fabricado pela Nodus.

6. Wendy Andreu

Wendy Andreu posa com o seu objeto Foto: Ana Montenegro

O foco do trabalho de Wendy Andreu é a exploração de materiais. "Gosto do peso, da textura, do cheiro das coisas", diz ela. Nascida em 1990, perto de Pau, no sudoeste da França, ela estudou metalurgia na École Boulle, em Paris, antes de passar para a Design Academy Eindhoven. O que a designer diz gostar mais do que tudo é do processo de criação, por isso se esforça para que seus projetos reflitam como eles são feitos. "Não pretendo ocultar defeitos e polir as coisas. Caso contrário, meus objetos pareceriam falsos", explica a designer que apresentou na feira uma série de bancos feitos de matéria plástica reciclada, de aparência brutalista.

Vejas as criações de cada profissional: