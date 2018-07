Salmão com creme de pupunha

Ingredientes 1 kg de palmito pupunha descascado 1 kg de salmão cortado em cinco filés 500 g de camarão médio 1 tomate sem sementes cortado em cubinhos 1 cenoura ralada 1 abobrinha ralada 70 g de manteiga 40 g de farinha de trigo 250 ml de creme de leite fresco 1 l de água 1 maço de manjericão 10 folhas de sálvia Sal a gosto Azeite Modo de Preparo Fatie o palmito em rodelas de 2 cm. Na panela, coloque o palmito, o creme de leite, água, 1/2 maço de manjericão e 30 g de manteiga. Cozinhe por cerca de 30 minutos e mexa até ficar um creme macio. Na frigideira, derreta 40 g de manteiga e adicione a farinha; depois, junte o creme de palmito. Reserve. Refogue a cenoura e a abobrinha com azeite e sálvia. Reserve. Faça então o camarão à provençal. Refogue o camarão (previamente temperado com sal) em 100 ml de azeite até ficar dourado. Acrescente o tomate e 1/2 maço de manjericão e refogue por mais 2 minutos. Reserve. Frite o salmão temperado com sal em um pouco de azeite. Para montar o prato, disponha os filés de salmão no centro de uma travessa e os camarões sobre o peixe. Ao redor dos filés espalhe os legumes e depois, o creme de pupunha