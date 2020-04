Salas integradas

Detalhe da integração da sala de jantar com o ambiente de estar Foto: Juliana Fabrizzi Arquietura

Pergunta:

Olá! Sou mãe de dois filhos pequenos e utilizamos bastante a mesa de jantar da minha casa para fazer as refeições em família. No momento, não existe integração entre ela e a sala de estar. Meu desejo é integrar totalmente os ambientes, mas não tenho ideia de como fazer isso. Tenho uma mesa redonda de madeira, com 1,50m de diâmetro, e um sofá confortável de três lugares, com revestimento de couro, o qual eu gostaria de manter. Além disso, preciso acomodar a TV no ambiente. Gosto muito de madeira e plantas. No mais, aguardo as sugestões de vocês.

Joana Vasconcelos Cruz

São Paulo

A planta com os ambientes integrados Foto: Juliana Fabrizzi Arquitetura

Resposta:

Querida Joana, para começar, ao analisar a planta do espaço e o seu pedido de integração, percebi que a permanência de sua mesa de jantar inviabilizaria a circulação no ambiente. Como sugestão, sugiro que você opte por um tampo oval para maior fluidez e leveza. Para facilitar o projeto, dividimos o espaço em três áreas. Na reservada ao jantar, além da mesa “nova”, teríamos um painel de madeira clara para camuflar a porta de entrada. Na parede lateral, sugerimos aplicar um painel de espelho para dar sensação de amplitude. No lado oposto, mantivemos o seu sofá, e conseguimos também acomodar uma poltrona e uma persiana horizontal na janela. O tapete segue esse mesmo conceito e ajuda a delimitar o espaço. Por último, a parede onde fica acomodada a TV recebeu um painel branco com nichos em relevo. Dessa forma, você pode criar um bar e acomodar as memórias de família. E, como você gosta de verde, espalhamos vasos para deixar seu espaço ainda mais agradável. Espero que goste.

A arquiteta Juliana Fabrizzi Foto: Daniela Praça