Salão do Móvel de Milão 2020 reprogramado para setembro

O recinto de exposições do Salão do Móvel de Milão, em Rho-Pero Foto: Salone del Mobile

A 60ª edição do Salão do Móvel de Milão, a maior das feiras internacionais de design e decoração, programada para acontecer em abril de 2021 –após o cancelamento da 59ªedição, que deveria ocorrer este ano – teve novamente sua data reprogramada em função da pandemia em curso. A nova data, de 5 a 10 de setembro do próximo ano, foi divulgada esta manhã, em Milão.

Segundo o presidente do Salão do Móvel, Claudio Luti, a organização acredita que a mudança da feira vai proporcionar tempo suficiente para que a contínua fase aguda da pandemia possa diminuir, o que proporcionará uma chance real de relançar o evento em nível global. “Poder realizar o Salone no próximo ano é uma prioridade absoluta para todos aqueles cuja vida gira em torno do design", finalizou.