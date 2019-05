Sala e cozinha no mesmo ambiente

Bancada de chapa metálica separa a cozinha da sala Foto: InTown Arquitetura

Nossa leitora mudou para um apartamento novo, gostaria integrar a sala com a cozinha, mas não sabia como proceder. Até que teve seu projeto equacionado pelos arquitetos cariocas Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz, da InTown Arquitetura. E você, tem dúvidas de como decorar ou mobiliar sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá, bom dia! Gostaria muito de integrar minha sala à cozinha. Mudei para um apartamento novo e sonho com uma sala integrada, mas me preocupa a diferença de pisos entre os dois ambientes. Queria um piso único, mas não sei o que escolher. Também me agrada a ideia de ter um balcão para refeições na transição entre os ambientes. Sou prática e não preciso de sala de jantar. O pé direito tem 2,80 metros e as paredes são brancas e sem graça. Para mobiliar, tenho um sofá de 3 lugares que gosto e posso mudar o revestimento, tapete cor neutra (bege claro), que posso abrir mão, poltrona colorida para leitura que uso muito e mesa de jantar redonda de laca off white. Gosto de materiais naturais, mas sem deixar de ser moderno e elegante. Espero ter minha carta escolhida. Gratidão!

Planta dos ambientes integrados Foto: InTown Arquitetura

RESPOSTA

Oi, Patrícia. É um prazer poder ajudá-la a tornar seu desejo realidade. Primeiro abrimos completamente a cozinha para a sala como você havia solicitado, o que de cara já é algo que gostamos bastante de fazer, pois integra bem os ambientes e faz com que haja uma interação maior da família e quando você receber seus amigos. Como piso, utilizamos um parquet de madeira clara, que pode ser de peroba do campo ou mica. Normalmente os apartamentos mais antigos já possuem um piso semelhante, até mesmo tacos. Se for seu caso, tente completar a cozinha com o mesmo piso de madeira da sala. Nas paredes, utilizamos uma textura cinza clara, que pode ser encontrada em lojas especializadas. Na parede que disfarça a porta e entra na cozinha, optamos por painéis de laca com detalhes na cor preta, combinando também com o puxador escavado na porta e os armários da cozinha. O tampo da bancada que divide a cozinha da sala é de chapa de aço bem fina, porém resistente para não envergar, com pés também em aço, tudo pintado na cor preta fosca. Essa chapa se repete também nas prateleiras do móvel da TV, iluminada com fitas de led. Um móvel inferior de madeira freijó completa o conjunto. Para revestir o sofá, optamos por linho claro. Esse tecido é bastante fresco para o verão e não perde a beleza com o tempo. Sobre o piso, um tapete verde-musgo aquece o ambiente. Por fim, distribua quadros, mas sem exagerar. Colocamos alguns que podem servir de modelo para quando você for escolher.