Sala de visitas adaptada ao trabalho

Revestindo as paredes, madeira confere leveza à decoração Foto: Consuelo Jorge Arquitetos Associados

Pergunta:

Olá, Casa! Meu filho foi morar com o pai e fiquei sozinha. Sou advogada e agora gostaria de usar a minha sala de visitas como espaço para receber clientes, utilizando a mesa de jantar como sala de reunião. Acredito que algo mais clássico, chique, seria bem compatível com advocacia e me deixaria muito feliz.

Alexandra Takahashi Tardin

Moema, São Paulo

A planta do ambiente redecorado Foto: Consuelo Jorge Arquitetos Associados

Resposta:

Oi, Alexandra! Para se adaptar ao seu novo estilo de vida, o ambiente foi transformado para receber clientes, recebendo cantos acolhedores, mas mantendo a sobriedade de um escritório. A paleta de cores é uma harmoniosa combinação entre os tons cinza e cru dos tecidos, o couro caramelo e pontos de verde mais intensos no mármore e no veludo, imprimindo dinamismo ao conjunto. A presença da madeira aquece o ambiente, enquanto as peças de mármore trazem refinamento, promovendo o tão almejado equilíbrio entre casa e local de trabalho. Além disso, a estante metálica oferece leveza e praticidade, podendo receber livros enquanto o canto de leitura cria um lugar de descanso, ideal para uma pausa para o café. Foi um prazer transformar sua sala.

Vista geral do ambiente redecorado Foto: Consuelo Jorge Arquiteteos Associados

CONSUELO JORGE, ARQUITETA

(consuelojorge.com.br)