Saindo do forno

Março chega com lançamentos quentes no segmento de design autoral. Realizada anualmente, a Showhouse 2020, que ocorre entre quarta-feira, 11, e 8 de abril, traz as novas criações da SOLLOS, marca do designer catarinense Jader Almeida, que assina também o projeto arquitetônico da mostra. Apresentada na última sexta, 6, na loja da rua Haddock Lobo, a terceira coleção de móveis assinada pela arquiteta Patricia Anastassiadis, há seis anos na direção criativa da marca, já chegou à Artefacto. Dois promissoras estúdios, o Mula Preta e o estudiobola também fecham o primeiro trimestre do ano com novos produtos. Conheça as novidades:

SOLLOS - Showhouse 2020

Peças consagradas e lançamentos se misturam no show room pop-up, montado pelo designer Jader Almeida em uma antiga edificação na avenida Nações Unidas.Entre as novidades, a linha Doty, dedicada à área externa. É a primeira vez que Jader assinada mobiliário externo. “A grande surpresa foi a tela, que produziu um efeito tão incrível que acabou sendo adotada de forma definitiva em toda a coleção”, explica Almeida, que para a linha Outdoor de sua marca, projetou cadeiras, poltronas, bancos e mesas de desenho despretensioso, mas com proporções refinadas e traços elegantes.

estudiobola

A dupla formada pelos arquitetos Flavio Borsato e Mauricio Lamosa se exercita em uma nova tipologia de móveis: peças criadas tendo em vista o bem-estar de seus usuários dentro de espaços reduzidos. Eis, em síntese, a linha Origami, de mesas, armários e poltronas, lançada, recentemente, pelo estúdio. “A ideia foi trazer aquela sensação de abraço, sabe?”, sugere Borsato.

Patricia Anastassiadis - Artefacto

A terceira coleção de móveis da arquiteta e designer Patricia Anastassiadis para a Artefacto tem o Japão como inspiração. Leveza, precisão e funcionalidade são os ingredientes de 15 produtos inéditos entre mesas, sofás e poltronas. “Mais uma vez invisto no atemporal. Nada aqui é descartável, afirma Patricia, que faz uso de encaixes e sobreposições em suas peças. Como no sofá Geta, que pode assumir múltiplas configurações, a partir do deslocamento do estofado sobre uma plataforma de madeira. Ou ainda da mesa Eclipse, que tem um dos pés usinado manualmente com acabamento jateado em areia. “Muitas das peças têm um apelo escultórico, mas, ainda assim, podem ser vivenciadas, não apenas, observadas”, resume ela.

Mula Preta - Sitti Design

Combinando elementos de uma estética já familiar ao Mula Preta e exibindo materiais que se tornaram mais presente nas últimas coleções do estúdio, a poltrona Tortuga, desenhada para a Sitti Design, tem como inspiração as tartarugas marinhas, muito observadas no litoral nordestino, sendo que os braços fazem alusão as barbatanas. “Acredito que nossa essência está muito bem representada nessa peça”, afirma André Gurgel, sócio de Felipe Bezerra, no comando do estúdio.

