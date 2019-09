Saiba o vaso ideal para a sua planta

Aprenda a escolher os vasos certos para suas plantas Foto: Evelyn Müller

Além da longa lista de tarefas para manter uma planta viva – como não esquecer de regar, acertar na quantidade de sol e dosar o adubo –, é necessário ter cuidado com o vaso no qual ela será colocada. “Tem que escolher de acordo com a decoração, mas respeitando o espaço para as raízes crescerem”, explica a paisagista Catê Poli.

O primeiro passo é calcular o tamanho do vaso. O ideal é que ele seja pelo menos 10 centímetros maior do que planta, tanto na largura quanto na altura. Assim, o dono não precisa se preocupar em trocar de vaso tão cedo. Em seguida, escolher o material que melhor combina com a decoração da casa e com a planta. Conheça as diferenças entre cinco materiais de vasos.