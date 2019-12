Saiba como iluminar sua casa para o Natal com a designer Cris Bertolucci

A designer Cris Bertolucci, em meio à decoração de seu atêlie Foto: Cris Bertolucci

Cris Bertolucci cresceu brincando entre as luzes e máquinas da fábrica de iluminação decorativa fundada por seu pai, Walter, no bairro da Vila Romana, em São Paulo. E, como não poderia deixar de ser, tinha as comemorações natalinas em família como um dos momentos mais aguardados do ano. “Até hoje prezo por tornar a data tão iluminada quanto possível. Não só por meio das minhas luminárias, mas também de pequenos detalhes capazes de transformar qualquer ambiente”, conta ela, que este ano resolveu convidar o cenógrafo Michell Lott para criarem, juntos, um espaço de Natal em seu ateliê, com base em sombras suaves, luzes difusas e plantas secas em diferentes estágios. “Aos pinheiros do acervo pessoal dele vieram se somar plantas secas trazidas do meu sítio, tingidas em tons variados de bege, lilás e rosa. O toque de luz veio por meio de uma de minhas luminárias, a Sacurá”, explica a designer. “As luminárias parecem brotar de um bosque encantado onde a luz faz parte da magia”, comenta Cris, que, nesta entrevista exclusiva ao Casa, conclama nossos leitores a arregaçarem as mangas e também decorarem suas casas com muita criatividade e luz.

Quais os equipamentos que você recomenda para a decoração natalina?

O Natal combina com aconchego, luzes difusas, homogêneas e acolhedoras. Por isso prefiro trabalhar sempre com lâmpadas de cores mais quentes e abajures posicionados em pontos estratégicos da sala. Fios de luz ou fitas de LED são bem-vindos desde que atendam a um propósito específico e que deve ser pensado antes da instalação. Se não for assim, melhor reservá-los para os ambientes externos, como jardins, ou nas fachadas, contornando janelas.

O cenário criado com Michell Lott Foto: Cris Bertolucci

O que é fácil de ser feito e surte efeito?

Considere a possibilidade de montar sua árvore de Natal a partir das suas próprias plantas de casa. Assim, sua versão será exclusiva e única. Galhos secos arranjados dentro de vasos, iluminados por fios de LED também podem causar um belo efeito. De qualquer forma, o importante é usar a imaginação e fazer seu Natal ser diferente, se possível com o que você tem em casa, e sem gastar muito. Também gosto de montar cordões de luz dentro de vasos de vidro transparentes. Experimente, por exemplo, dispor con juntos com dois ou três desses vasos iluminados em diversos pontos da casa. Ah, vale lembrar que velas são muito importantes pois, além do clima, remetem para a parte religiosa da comemoração natalina. É quando a mente cede lugar à emoção.

Por fim, o que deve ser evitado?

Devo admitir que muitos dos cordões e fios destinados à temática natalina, mais atrapalham do que ajudam na hora de decorar a casa. De qualquer forma, evite dispô-los de modo aleatório, sem um motivo claro e definido. Isso deixa qualquer cenografia sem propósito, e sem estilo. Sem falar que pode acabar sobrecarregando a fiação elétrica. Por fim, seja qual for o tipo de iluminação escolhida, evite o excesso e a mistura de cores e formas. Isso pode tornar sua decoração de Natal banal e saturada.