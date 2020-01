Saiba como escolher a cabeceira ideal para o seu dormitório

Quarto do arquiteto Flávio Butti, que assina, ao lado da sócia Alice Martins Foto: Luis Gomes

Dizem que o quarto é o ambiente que mais traz a tona os gostos e preferências dos moradores. É lá, no local mais íntimo da casa, que podemos ousar na decoração e fazer com que todo o entorno sirva para o nosso conforto e relaxamento.

Tão importante quanto os móveis e acessórios, as cabeceiras de cama tem um papel fundamental na decoração do ambiente. Hoje, com um leque de materiais disponíveis no mercado, é possível produzir cabeceiras dos mais diversos estilos: desde modelos estofados até alternativas com desenhos exclusivos.

De acordo com a designer de interiores Giseli Koraicho, do escritório Infinity Spaces, não existe uma regra determinada sobre o tamanho do objeto, mas sim alguns parâmetros que devem ser considerados. No caso da largura, a cabeceira pode acompanhar a dimensão completa da parede ou ficar delimitada ao tamanho da cama. “O que não pode acontecer é trabalhar com uma cabeceira inferior à largura da cama”, alerta ela. Quando se trata de altura, a recomendação é que a cabeceira ofereça o apoio completo para as costas quando o morador estiver sentado.

Confira abaixo 15 modelos para você se inspirar: