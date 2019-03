Saiba como cultivar uma horta caseira com um passo a passo infalível

O reaproveitamento de materiais não é só bom por preservar o meio ambiente, mas por alguns tipos de raízes precisarem de mais espaço. “Caixotes de feira comportam três ou quatro plantas e são adequados para raízes mais profundas, como é o caso do capim-limão”, afirma Alessandra. Foto: Julia Ribeiro

Montar uma horta dentro de casa é uma coisa simples de fazer, mas cuidar dela em um meio urbano exige uma série de cuidados para que todo o trabalho não seja desperdiçado. A dificuldade começa logo pela falta de espaço e vai até a escolha de um tipo de planta com base no tempo de sol que o ambiente recebe. Veja a seguir uma galeria de fotos com um passo a passo infalível para preparar um ambiente adequado dentro de casa para receber o seu 'canteiro' caseiro.