Saiba como colocar o papel de parede em diferentes lugares da casa

Antes esquecido, o papel de parede voltou com tudo para o mundo da decoração. Prático e impactante, ele também é ideal para transformar ambientes com pouca reforma e muito estilo.

De acordo com Andrea Maizza, do Estúdio DMAIZ!, o papel vinílico é uma boa opção, uma vez que é resistente a umidade. Além disso, é preciso levar em conta a cor e as formas predominantes para que haja harmonização no local.

Mas a parede não é regra de local para usar o revestimento. Separamos sete formas inusitadas para você decorar a casa de um jeito diferente. Confira:

Banheiro

Em uma pegada mais sóbria, banheiro ganha papel de parede em tom cinza Foto: Estúdio DMAIZ!

Já muito utilizado em lavabos, o papel de parede pode ser utilizado dentro dos banheiros sem medo da umidade. “A dica é usar materiais com acabamento impermeável e soltar a imaginação: estampas geométricas, cores fortes e até desenhos lúdicos são uma boa pedida para ousar”, diz Andrea.

Cozinha

Apesar de colorido, o papel de parede vai bem com a marcenaria preta do ambiente Foto: Pinterest/Apartment Therapy

No mesmo esquema do banheiro, o papel de parede na cozinha é bem-vindo em suas versões à prova d’água. A opção é mais fácil e rápido do que o porcelanato, além de facilitar a instalação da marcenaria. De novo, fique atento para a harmonização das cores.

Teto

Tons de azul vão bem com ambiente branco da cozinha Foto: Estúdio DMAIZ!

Aqui, a aplicação do papel de parede exige uma superfície lisa, sem imperfeições e sem umidade. Em ambientes mais monocromáticos, como essa cozinha, por exemplo, diferentes tonalidades da mesma cor garante um destaque especial para o local como um todo.

Varanda

Tons alegres - como o verde e o rosa - ajudam a criar um ambiente mais verão para a varanda Foto: Pinterest/Wallsauce

O papel de parede na varanda é ótimo para deixar o estilo 'selva' ainda mais à tona. No entanto, a aplicação deve ser muito mais cautelosa, já que o índice de incidência de raios solares é bem maior. Neste caso, a varanda deve ter fechamento de vidro para evitar que a chuva molhe o papel e também cortinas para proteger do sol direto.

Dentro do closet

A decoração dentro do closet garante um ambiente mais charmoso e alegre, mesmo que não muito visitado Foto: Pinterest/Domino

Boa pedida para quem possui um closet espaçoso: forrar as paredes vai revitalizar seu móvel e conferir um toque especial, além de ajudar a proteger as paredes do 'tira e põe' dos objetos. A técnica também funciona para armários. Estampas clássicas são a melhor pedida para dar um ar elegante ao local.

Cabeceira

Seguir a linha da mesma tonalidade sempre são uma boa pedida. Nesse caso, as cores mais claras tendem a garantir um ambiente mais calmo e relaxante Foto: Pinterest/Pizca de Hogar

Uma maneira prática de aderir à cabeceira é escolher um papel de parede para se tornar o foco de cor. Ele pode ser monocromático ou com estampas, depende do gosto do morador. “A vantagem é que é de fácil aplicação, e não precisar ter um espaço muito grande para fazer diferença no ambiente”, conta Andrea.

Quadro

O amarelo da parede deu destaque para o papel de parede preto e branco nesse projeto Foto: Pinterest/Reprodução

Existem alguns modelos que são maravilhosos, mas seja pela intensidade da cor ou falta de harmonização com os outros objetos da casa, eles não são escolhidos. Uma opção é transformá-lo em painel, de forma que o revestimento não precise ocupar toda a parede. A proposta permite ainda um quadro exclusivo para o seu ambiente.