Saiba como aquecer sua casa para o inverno

A simples troca por lâmpadas quentes já aquece a sala. Projeto Marcia e Manu Muller Foto: Zeca Wittner/ESTADAO

Para alguns, os meses de inverno significam uma quase hibernação, durante a qual os minutos são contados com impaciência até os termômetros voltarem a subir. Para outros, revelam uma oportunidade de reunir os amigos para longos papos ao redor do fogo, ou de uma boa taça de vinho. Mas, seja qual for o seu caso, fato é que não é preciso nenhuma grande reforma, tampouco gastar uma fortuna, para transformar sua casa em um refúgio quente e agradável para atravessar a salvo os dias mais frios. Tudo se resume a ficar atento a alguns cuidados prévios, a trocar determinadas lâmpadas e a efetuar pequenos ajustes na decoração. Para saber como, acompanhe nosso roteiro montado com base nas orientações de arquitetos, designers de interiores e outros especialistas.

Põe para fora

Sim, após uma longa temporada no armário, provavelmente suas roupas de cama e toalhas de banho vão exigir uma boa higienização para eliminar ácaros e fungos. Segundo a home organizer Ingrid Lisboa, se a ideia for lavá-los em casa, a dica é adicionar partes iguais de vinagre branco e sabão líquido. Mas, caso não seja necessário lavar, um longo banho de sol dá conta do recado. Por fim, ela recomenda não descuidar da limpeza durante a estação. “Uma lavagem a cada 15 ou 20 dias é recomendável”, afirma.

Bem vedadas

Nem sempre é necessário trocar a janela ou a esquadria. Mas, durante o inverno, é essencial mantê-las bem vedadas, para evitar que o frio penetre pelas frestas. É possível vedá-las com fitas adesivas plásticas, disponíveis no mercado em diversos tamanhos e espessuras. “Existem também vedantes de tecido, com ótimo custo-benefício”, destaca o arquiteto Beto Magalhães.

Porta de entrada

Impressione seus convidados com uma casa acolhedora, logo na entrada. Para começar, que tal atualizar o tapete de boas-vindas de seu hall? Ou ainda providenciar um móvel para que eles possam deixar seus sapatos antes de entrar? E, se possível, procure disponibilizar alguns pares de chinelos, tipos pantufas, para que todos se sintam ainda mais confortáveis.

No calor do fogo

Investir em uma lareira portátil permite que você aqueça sua casa sem precisar recorrer a uma obra para instalação. O mercado oferece diversos modelos do tipo, nos mais diversos tamanhos – abastecidos a gás, etanol ou álcool –, fáceis de usar e adaptáveis a qualquer espaço da casa. Depois, se você mudar, é só levar junto. “Outra vantagem, enquanto eficiência, é que este produto pode ser posicionado no centro dos ambientes, evitando a perda de calor para a área externa, como acontece nas lareiras convencionais”, lembra a arquiteta Michelle Wilkinson, do escritório UP3 Arquitetura.

Lareira portátil, embutida, em sala projetada por Barbara Dundes Foto: Marco Antonio

Aquele cheirinho

Adicionar um aromatizador à decoração de sua sala não é apenas uma forma econômica de deixá-la mais perfumada. É também uma maneira eficiente de umidificar os ambientes. Para o inverno, invista em aromas de canela, eucalipto ou alecrim.

Aqueça seu banheiro

Você não precisa de grandes obras, nem de pisos aquecidos ou toalheiros térmicos para tornar sua permanência no ambiente ainda mais confortável. Decks de madeira resistente à umidade e tapetes felpudos, de náilon ou algodão, podem ajudar a enfrentar o frio e não custam tanto.

Troque as cortinas

As cortinas são ótimas aliadas para aquecer as casas nos dias frios, devendo ser abertas pela manhã para receber o calor do sol e fechadas antes do pôr do sol para retê-lo. No inverno, prefira modelos em tecidos encorpados como a sarja e o veludo, que ainda ajudam a barrar o vento. “Aos alérgicos, existem persianas de madeira, que ainda ajudam a aquecer o ambiente”, recomenda o arquiteto Marcelo Rosset.

Roupa de cama cria volume no quarto de casal assinado pela GG Arquitetura Foto: Antônio Schumacher

Atualize seu enxoval

Para tornar as noites de sono ainda mais tranquilas e quentinhas, invista em roupas de cama confeccionadas com tecidos de muitos fios. Os algodões de origem egípcia e peruana são considerados os melhores do mercado, mas existem marcas brasileiras que oferecem produtos de qualidade, por preços mais em conta. “No caso, opte por tons mais escuros. Além de elegantes, criam uma atmosfera mais intimista, bastante apropriada para os dias mais frios”, ensina o arquiteto Guilherme Galvão, do escritório carioca GG Arquitetura. Já sair do chuveiro em um dia frio e tentar se secar com uma toalha gasta não é uma experiência das mais agradáveis. Portanto, se necessário, renove seu estoque. Um conjunto de toalhas novas tem tudo para tornar a experiência do banho ainda mais desejada, mesmo nas manhãs mais geladas.

Novas lâmpadas

A simples troca de lâmpadas brancas por outras de coloração mais amarelada, por si só, já cria uma atmosfera mais calorosa e tranquila nos dias frios”, lembra a arquiteta Beatriz Quinelato. Por isso, além de equipar lustres e abajures com lâmpadas LED de luz quente, ela também aconselha adicionar dimmers a todos os interruptores.

Clima intimista

No inverno, a sensação de acolhimento está mais ligada à uma iluminação rebaixada e descentralizada, do que a um simples ponto luminoso, no centro de um ambiente. Portanto, além da luz geral, considere posicionar abajures de apoio próximos a poltronas e sofás, principalmente nos cantos.

Luz difusa

Escolher a cúpula certa para o abajur faz toda a diferença. Para o inverno, os modelos de papel ou linho são os mais indicados, por tornarem a luz menos agressiva aos olhos.

Reagrupe móveis.

Aproxime sofás, poltronas e mesas de apoio, para tornar as conversas mais íntimas e calorosas. Eventualmente, você pode colocá-los próximos a elementos quentes, como lareiras e aquecedores. E, se possível, procure afastá-los de áreas com correntes de ar.

Tapetes em pontos estratégicos ampliam o conforto no inverno. Projeto de Raquel Triboni Foto: Marco Antônio

Vista suas paredes

Se você está tentando criar um cenário acolhedor para sua casa no inverno, esqueça, ao menos por ora, propostas minimalistas. Paredes nuas – sobretudo brancas – podem sugerir frieza. Assim, mesmo que não seja possível pintar, procure usar sua criatividade e as preencha com objetos, tapeçarias, fotos de família ou lembranças significativas.

Tapetes mágicos

A sensação de pés descalços no chão frio é, por certo, uma das mais desagradáveis do inverno. Portanto, fique atento ao possível contato com áreas recobertas por pisos frios, como cerâmicas e pedras. Sobre elas, tapetes pequenos – desde que fixados com adesivos, para evitar escorregamento – podem aprimorar drasticamente a sensação de conforto.

Canto de leitura

Existem poucas coisas mais agradáveis em um dia frio que a leitura de um bom livro. De preferência, em uma poltrona confortável, acompanhado de luminária de leitura, almofada e cobertor.

Canto de leitura em projeto de Beatriz Quinelato Foto: Manu Oristanio

Almofadas à mão

Das cadeiras da mesa de jantar ao sofá da sala, a maneira mais fácil de tornar qualquer móvel mais confortável é contar com almofadas ao alcance da mão. E isso é especialmente válido durante o inverno, quando vale investir em novas capas em tecidos mais resistentes, tramados ou mesmo felpudos.

Jogue o cobertor

Se passar horas no sofá assistindo sua série favorita já é agradável, melhor ainda se a bordo de um cobertor bem quentinho. Ainda mais se o modelo em questão for de lã ou a flanela. “A casa, no inverno, se torna mais ninho do que nunca. Pra você se sentir abraçado, existem pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Entre eles, um cobertor bem fofinho no braço do sofá ou da poltrona”, sugere a arquiteta Debora Aguiar.