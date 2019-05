Saiba como acertar na hora de escolher móveis planejados

Outro aspecto importante é a espessura da matéria-prima. No caso da madeira, elas variam em função do uso. Para fundos de armário, as mais utilizadas são as chapas de 6mm e, para portas, as de 18mm. Para bancadas e mesas mais robustas, as espessuras indicadas são de 25mm e 43mm;

Foto: Gustavo Bresciani