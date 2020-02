Saiba como acertar na escolha de uma cadeira

Muito provavelmente você deve estar lendo este texto enquanto está sentado. A cadeira é um utensílio que costuma te acompanhar a todo o momento - seja no trabalho ou no quarto, na sala de casa, ela é um item de conforto. Mas não apenas isso, é uma parte importante da decoração de qualquer espaço.

E, em algumas vezes, alguns detalhes importantes podem acabar por escapar do olhar de um comprador mais desatento. O tipo da espuma, durabilidade do tecido, algum conforto para um tipo específico de uso e são alguns dos fatores principais que são deixados de lado, de acordo com Luiz Ambrosio, sócio e diretor de experiências da Paschoal Ambrosio, empresa especializada em decoração.

A espuma usada para uma cadeira pode ter influência, por exemplo, na durabilidade do móvel. "Um exemplo é a espuma D28, que contribui para que o assento fique firme por mais tempo", pontua Ambrosio.

Com ou sem braço?

A escolha de braços na cadeira ajuda a manter a pessoa sentada no móvel por fazer a pessoa se sentir mais confortável. Ela é uma boa opção em escritórios, em que a pessoa costuma ficar sentada por longos períodos - cadeiras com bom apoio para as costas e com rodinhas são também recomendadas - e também em salas de jantar, de modo que os braços possam se encaixar embaixo da mesa, o que ajuda a manter a conversa fluindo no espaço após a refeição.

Braços nas cadeiras podem ser uma boa opção para a sala de jantar Foto: Paschoal Ambrosio

Para esses ambientes, é recomendado o uso de tecidos de fácil limpeza, tais como os tecidos sintéticos repelentes a líquidos, vindos já de fábrica. O assento deve ser mais alto e firme do que a cadeira usada para a sala de estar.

A poltrona ideal

"Acho que poltrona é muito particular. Tem que dar vontade de sentar e ficar ali", diz Luiz Ambrosio, da Paschoal Ambrosio. Para ele, se deve prezar pela sensação de aconchego. "São peças que podem te acompanhar pelo resto da vida". Por isso, é importante escolher materiais duráveis para esse móvel.

Em ambientes como a sala de estar, é importante que se harmonizem poltronas, cadeiras (aqui dá para colocar cadeiras mais 'moles') e sofás. Para dar mais vida, misturar cores mais chamativas e estampas diferentes entre os móveis é uma boa escolha.

Cores mais chamativas são uma boa opção para a decoração da sala Foto: Paschoal Ambrosio

Mas para o próprio Ambrosio, no fim, é tudo sobre conforto: "É fundamental. É ler um livro durante 40 minutos, se sentar e se sentir bem, confortável, ficar se sentindo abraçado".