Saiba com escolher o papel de parede ideal para cada ambiente da casa

O quarto é um espaço da casa para relaxar e descansar, por isso os tons neutros são os mais indicados. considere o cinza e o bege. Foto: Eduardo Pozella

O papel de parede é capaz de trazer cor, estampas e textura, deixando a decoração no gosto do morador. Além dessa variedade, a instalação do material é prática e permite repaginar um ambiente com rapidez e sem grandes reformas. Mas na hora de escolher, a arquiteta Karina Korn explica que é preciso pensar em como o ambiente da casa é usado e dá dicas de qual o modelo e material mais adequado.