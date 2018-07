Roulade de lombo de porco com damascos

Ingredientes Para o roulade 1,5 kg de lombo de porco 1 xícara (chá) de vinho branco seco 1 dente de alho 1 folha de louro seco 1 ramo de tomilho fresco 1 ramo de alecrim fresco 1 1/2 xícara (chá) de damasco seco doce 1/4 xícara (chá) de azeite de oliva Sal, pimenta-do-reino preta moída e pimenta dedo-de-moça a gosto Para os acompanhamentos Cuscuz marroquino, ao perfume de açafrão e regado a molho de damasco, com maçãs assadas 4 maçãs verdes 2 xícaras (chá) de cuscuz marroquino 2 xícaras (chá) de água 2 colheres (sopa) de manteiga integral sem sal 1 envelope de açafrão em pistilo 1/2 xícara (chá) de amêndoas em lasca tostadas 1/2 xícara (chá) de pistache sem casca tostado Sal refinado a gosto 1/2 xícara (chá) de damasco seco azedo picado 1 1/2 xícara (chá) de água 1/4 xícara (chá) de açúcar refinado 1 colher (sopa) de vinagre de vinho branco Modo de preparo Abra o lombo de porco em manta. Faça uma vinha d?alhos com alho, louro, tomilho, alecrim, vinho e as pimentas e deixe a manta marinar nela por, no mínimo, 12 horas. Pique os damascos e reserve. Retire a manta da vinha d?alhos, tempere com sal, recheie com os damascos picados, enrole formando um rocambole e amarre firmemente com um barbante. Regue com azeite em toda a superfície, cubra com papel alumínio e asse em forno médio, pincelando vez por outra com a vinha d?alhos. Retire o papel para dourar em forno alto. Retire o barbante e corte em rodelas. Reserve Acompanhamentos Retire o miolo de cada maçã, corte em quatro e enrole no papel alumínio. Asse em forno médio até todas elas ficarem macias. Mantenha aquecidas para servir. Afervente a água, retire do fogo e dissolva o açafrão e a manteiga. Tempere a água do açafrão com sal e hidrate o cuscuz. Abafe por, no mínimo, 5 minutos. Solte o cuscuz com um garfo e junte o pistache e as amêndoas. Sirva imediatamente. Para o molho, hidrate os damascos na água e cozinhe até ficarem macios. Acrescente o açúcar e cozinhe um pouco. Bata tudo no liquidificador, adicionando o vinagre. Coe e sirva. Monte os pratos individuais com uma pirâmide de cuscuz ao lado de duas fatias de roulade (dependendo do tamanho), regadas com molho de damasco, e finalize com fatias de maçã assadas