Rosa e humor

Na quinta-feira 11 de dezembro, o celular tocou: - Alô, Brunete? Aqui é do Casa&. - Oi, tudo bem? Adivinha o que eu estou fazendo... Comprando uns chás lindos em Paris! - Que pena! A gente queria convidar você para participar do próximo Casa& Conceito... - Pena, nada. Amanhã estou de volta. Quero fazer, sim. Uma semana depois desse primeiro contato para além do Atlântico, a arquiteta Brunete Fraccaroli recebeu a reportagem em seu apartamento, nos Jardins. Com exclusividade para o suplemento, transformara seu living com bom humor e muito rosa - dois elementos eleitos por ela como tendência para 2009. É o bastante para inspirar o leitor a dar cara nova à casa no novo ano que começa. O truque de trocar as almofadas foi o ponto de partida. Sobre o sofá branco de linhas retas, exemplares com porções de cor-de-rosa evocam, por conta do matiz, o feminino, além de beleza, saúde, sensualidade e romantismo. "Acredito no astral desse tom, misturado ao laranja e ao vermelho", diz ela, que ainda empregou a tonalidade na poltrona Orbital, de Pedro Franco, composta de três câmaras de pneus revestidas com lycra, e no tapete esmaecido que amarra o ambiente. "Meu jeito de decorar é eclético", conceitua ela, que diz transitar do clássico ao moderno sem problemas. Entre suas marcas registradas está o uso de transparências e espelhos, exemplificado na mesa de centro baixa, que dá brilho de beleza ao ambiente. Além disso, a profissional adora o efeito da simetria - quando dois elementos são justapostos, criando equilíbrio visual. Para entender melhor, basta observar o posicionamento das luminárias de chão, iguaizinhas, a ladear o estofado. Por que não fazer tal e qual? O mesmo ocorre com as poltronas de design seco que compõem a área anexa do home theater. Ali a linguagem se repete, haja vista a poltrona rosa criada por Alessandro Jordão e Kiko Sobrino, em forma de vaca estilizada. O uso de formas animais, aliás, é mote na decoração de hoje, também explorado por ela. Como se vê, o design é bem-vindo nas ambientações de Brunete. Nesta fase, ela prefere sobretudo o que dialoga com as artes plásticas, por vezes apresentando um aspecto lúdico. Protagonista, a poltrona Banquete, de Fernando e Humberto Campana, é ícone máximo dessa vertente. Com edição limitada de 150 unidades, virou coisa de colecionador. A cotação atual da peça é de US$ 43 mil. "Ia trocar de carro, mas não resisti: preferi comprá-la", diverte-se ela, como quem se refere à aquisição de suvenires, que adora trazer das viagens que faz mundo afora. Um exemplo? As toy art recém-chegadas da França e que agora figuram sobre a mesa de centro - uma inspiração, diga-se, bem mais acessível a quem quer dar aquele toque à casa. Colecionadora de águas minerais, miniaturas e bonecas Barbie, Brunete é filha de uma família proprietária de fábrica de essências, negócio que hoje toca pessoalmente. Poderia ser uma típica business woman, não fosse a arquitetura. E olha que ela tinha dúvida entre essa área e a medicina, profissão na qual seria, vejam só, cirurgiã plástica. Com um estilo particularíssimo de projetar e decorar, ela durante muito tempo foi conhecida por seu temperamento forte. Hoje diz estar mais tranqüila, fruto dos estudos da Cabala. "A gente veio aqui para ser feliz e fazer os outros felizes", tenta explicar. Para testar o quão calma ela realmente está, uma pergunta final: - Você se incomoda quando a chamam de "perua"? - Não. Mas prefiro ser chamada mesmo é de Barbie... - e ri, feliz da vida.