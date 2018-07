Revestir é o segredo

Ladrilho hidráulico, pastilha, limestone. Clássico ou descontraído, não importa o gosto do morador: o segredo de um banheiro com estilo está na escolha dos revestimentos. A arquiteta Carina Korman elegeu o limestone cinza para o lavabo e o banheiro de uma jovem que mora sozinha. “Escolhi uma tonalidade bem parecida com o cimento queimado, porém, o material é bem mais resistente. O resto do apartamento tem o mesmo acabamento, o que deixa tudo mais uniforme”, diz Carina. Como o lavabo é pequeno (1,80 m²), a arquiteta usou espelhos em todas as paredes, para causar a sensação de que o espaço é maior. “No banheiro principal, de 3,80m², usamos a pedra cinza também na bancada e no box. O contraste fica por conta da laca branca do gabinete”, comenta.

A arquiteta Christiane Roy encontrou nos ladrilhos hidráulicos coloridos a solução para criar o ambiente descontraído que um casal do interior de São Paulo queria. “Para não sobrecarregar o visual com o mosaico da parede, optei por louças brancas. A bancada rústica é de madeira de demolição e também faz um bom contraste com o colorido”, conta.

No banheiro de 2,5 m² reformado pela Umm + Tieppo Arquitetura, uma cor só se destaca na decoração, focada em um degradê suave em tons de verde na área do box. “É um banheiro simples, mas que atende totalmente às necessidades e preferências da moradora em seu primeiro apartamento”, diz Elaine Gonzales, arquiteta responsável pelo projeto. Instalada ao lado da pia, a bancada de madeira maciça recebeu uma camada de verniz para resistir à água.