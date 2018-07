Revestimentos assinados são destaque na Expo Revestir 2016

Concretos Modernos: mosaico da Colormix, criado por Paulo Mutza Foto: divulgação

Até há bem pouco tempo arquitetos e designers de interiores só voltavam sua atenção para o desenho de cerâmicas e afins alguns meses antes de darem uma obra por concluída. Frente, porém, à variedade de produtos que têm chegado ao mercado, tudo indica que a dinâmica se inverteu. Não raro a preocupação tem precedido outras etapas de projeto. Ou mesmo se antecipado a elas.

“Os revestimentos vêm assumindo uma importância inédita na arquitetura. Cores e desenhos não são mais os únicos atributos relacionados a pisos e paredes. Aspectos como textura e volume são igualmente determinantes”, considera a arquiteta Fernanda Marques, que acaba de apresentar na Expo Revestir 2016 o ladrilho Pixel, que ela assina para a Solarium.

“Constato com grande satisfação que a cada ano cresce o número de produtos – e mesmo de estandes – desenhados por profissionais brasileiros na Revestir. Isso mostra que as empresas já reconhecem o valor que o design pode agregar à nossa cerâmica e todos só temos a ganhar com isso. Principalmente, o consumidor”, afirma Antonio Carlos Kieling, presidente executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas (Anfacer) e da Expo Revestir.

Entusiasmo, aliás, que ele compartilha com um número crescente de fabricantes. “A aceitação do Synapsis (a primeira linha assinada por Fernanda Marques, no ano passado) realmente nos surpreendeu. Tanto do ponto de vista dos profissionais quanto do consumidor final. Estamos certos de que a Pixel vai pelo mesmo caminho”, diz Ana Cristina de Souza Gomes, presidente da Solarium.

Um desempenho, segundo ela, tão satisfatório que motivou o convite de colaboração para outro profissional consagrado. “A Solarium nos pediu para criar um produto que funcionasse como uma semidivisória, não obstruindo totalmente a visualização. Na hora pensamos em um cobogó: um elemento arquitetônico que atende bem à especificidade de nosso clima, cria uma certa privacidade, mas não impede a ventilação”, comenta o arquiteto Arthur de Mattos Casas, que assina para a coleção 2016 da marca o cobogó Votu.

Uma peça que, assim como muitos dos produtos assinados por arquitetos e designers brasileiros, faz referência à arquitetura nacional este ano. “Optei em ter como conceito algo que representasse a identidade brasileira em sentido amplo. Algo que representasse o Brasil internacionalmente. Encontrei essa síntese na arte concreta e na arquitetura modernista”, conta o designer de interiores Paulo Mutza, que desenvolveu uma coleção de azulejos e pastilhas para a Colormix.

Linha temática também abordada pela Pointer. A nova marca do grupo Portobello, um dos líderes brasileiros do setor cerâmico, convidou o designer de interiores Marcelo Rosenbaum e o designer Paulo Biacchi, do estúdio Fetiche, para criar uma linha de revestimentos mais acessíveis. “Procuramos representar nas cerâmicas momentos marcantes da arquitetura brasileira. É uma coleção para emocionar e despertar a memória”, resume Rosenbaum.

Revestir, mais do que nunca, brasileira

Realizada nos primeiros dias de março, a 14ª edição da Expo Revestir registrou, em quatro dias de feira, um número recorde de visitantes: 63 mil profissionais, entre expositores, compradores e profissionais do setor. Menos internacional que nas edições passadas - a ausência do pavilhão italiano foi uma das sentidas - e menos afeta a apostas - grande parte dos lançamentos apenas reproduzia conceitos apresentados em anos anteriores -, a feira, definitivamente, não ficou imune à turbulências do mercado.

Visto em perspectiva, no entanto, o saldo é positivo. A participação de profissionais brasileiro no desenvolvimento de protuso cresceu sensivelmente, assim como aa atenção dispensada pelos fabricantes ao desejo expresso dos consumidores. Nesse sentido, pelos corredores da Expo Revestir era possível notar que alguns revestimentos vieram para ficar. E, nesta edição, chegaram com tecnologia refinada, novas lavagens e, principalmente, muita, muita textura.