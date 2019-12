Réveillon sem atropelos

A presença da natureza alegra e dá vida a mesa. Outro produto essencial é a taça, responsável pelo tão esperado brinde da meia-noite Foto: Daniella Nascimento

Paulo Lara é consultor de estilo. Sua especialidade, a mesa: sua montagem, as formas de servir e a sutil arte de bem receber. “Quem vai receber no réveillon deve optar por peças que demonstrem a sua personalidade. Eu sempre começo pelos pratos, pois eles são as peças que mais marcam presença”, recomenda ele, que costuma ser muito requisitado nesta época do ano, e, nesta entrevista exclusiva ao Casa, orienta nossos leitores a como proceder para uma virada feliz e sem maiores atropelos. “Como nosso ano-novo é no meio do verão, gelo é fundamental. Por isso, distribua grandes recipientes – coolers, baldes ou similares – pelos ambientes, com muito gelo. Ponha ainda um tipo de bebida diferente em cada um deles e espalhe pela casa. Seus convidados vão adorar”.

Quando optar por um serviço à americana, com convidados dispersos, ou à moda francesa, com eles sentados à mesa?

Depende basicamente de quantos lugares disponíveis existirem na sua mesa de jantar e do número total de convidados, incluindo as crianças. Se houver espaço para todos sentarem, minha sugestão é que a ceia fique disposta no aparador ou no buffet da própria sala de jantar, e os pratos, copos e talheres à mesa.

Para facilitar a dinâmica do jantar, sirva os alimentos já fatiados ou cortados. Como os convidados terão de se levantar para se servirem, uma boa sugestão é o uso de descansos de talheres individuais, para evitar o contato dos talheres usados com a toalha.

Minha principal dica para este dia, no entanto, é deixar separadas, e se possível em outro ambiente, as taças que serão usadas no brinde da virada. Desta maneira, você não tumultua a mesa e permite que os convidados retornem para ela após a celebração.

Lembre-se de que os espumantes devem ser servidos bem gelados. Deixe as garrafas em coolers ou baldes perto das taças, em local onde haja espaço e que os convidados possam brindar o novo ano.

Flores e plantas para enfeitar a mesa é sempre recomendado. Mas atente-se ao cheiros exalados pelas espécies Foto: Daniella Nascimento

Como, em linhas gerais, funciona cada tipo de serviço?

Os serviços à francesa e à inglesa exigem profissionais servindo os pratos, porque os convidados permanecem sentados durante todo o evento. O serviço americano é mais informal e mais adequado ao estilo de vida atual, além de se adaptar a qualquer número de convidados.

Existem duas maneiras de usar o serviço americano e, em ambas, o aparador ou buffet, próximo à mesa é item fundamental. Na primeira opção, a mesa é montada normalmente e a ceia fica servida no buffet. Os convidados levantam-se e se servem quantas vezes desejarem.

Na segunda, tanto a ceia quanto os utensílios ficam no aparador. Os pratos podem ficar empilhados. Nesta modalidade é recomendável que os alimentos já venham fatiados ou cortados. Os convidados ficam espalhados pela casa. É essencial também deixar guardanapos de papel espalhados pela casa. Se houver muitas crianças, esta é a melhor opção.

Em qualquer deles, o que deve ser feito e o que deve ser evitado?

Arranjos enormes não combinam com mesa posta. Deixe esse tipo de arranjo para mesas laterais ou aparadores. Além do tamanho, cuidado com flores que exalem perfume. Isso é imperdoável à mesa, para não interferir no prazer de saborear os alimentos. Recomendo sempre um toque pessoal à mesa. Um guardanapo diferenciado, uma taça antiga, uma toalha herdada de um parente. São estes pequenos itens que vão diferenciar e tornar memorável a sua celebração.

O consultor de estilo Paulo Lara Foto: Daniella Nascimento

Por Paulo Lara (@larakasaestilo)

Consultor de estilo e tendências à mesa

Site: www.larakasa.com.br