Refúgio sob medida na serra

Em Araras, região serrana próxima de Petrópolis (RJ), Marcia Müller transformou uma acanhada (e escura) casa de fim de semana, de 580 m², em um confortável refúgio de campo para uma família carioca. O terreno, de cerca de 4 mil m², praticamente dentro da mata, foi o que conquistou os proprietários. Mas a construção precisava ser adaptada às necessidades de cada membro da família: um casal com seis filhos. A arquiteta, que também projetou o apartamento dos moradores no Rio, faz questão de analisar a localização da casa para melhorar a insolação dos ambientes, além de posicionar quartos e salas segundo a personalidade de cada um. Levando-se em conta esses fatores, a renovação teve duas etapas. "A casa tinha muitas janelas e estava voltada para os espaços internos. Fizemos uma primeira reforma para que os moradores vissem suas necessidades, conforme eles iam para lá", explica Marcia. Assim, janelas pequenas foram transformadas em portas, integrando quartos e salas à área externa. As lajotas escuras do piso deram lugar a tábuas corridas de ipê e de peroba-do-campo, como se fosse um deque, que se repete externamente. Duas lareiras, que já existiam, receberam frontão de pedra e tampo de madeira para apoio - uma delas instalada no ambiente da piscina coberta. Após as primeiras férias, começaram as reivindicações de cada morador - e a etapa derradeira da reforma. A piscina externa ficou no mesmo lugar, mas um anexo foi construído, já que não haveria espaço para os amigos da família. Esse espaço, que serve de casa de hóspedes e área de lazer, tem três suítes e uma pequena cozinha para o conforto dos convidados. Na casa principal, que tinha pé-direito de 7 metros e uma laje, construiu-se o quarto do casal com varanda e escritório. Os banheiros também foram reformados, ganhando uniformidade de estilo e de materiais. Com 1.200 m², a construção chegou no ponto desejado pelos proprietários: não tem cara de casa "decorada" e explora materiais regionais, especialmente a madeira. Os tons usados nos interiores foram escolhidos junto com a família, que preferiu os neutros para não interferir com o entorno. "Quem busca uma casa na Serra de Araras quer comunhão com a natureza", afirma a arquiteta. Cada quarto, uma decoração A área social tem três salas, todas com lareiras que inspiram ao convívio familiar. O living é integrado à sala de jantar, instalada num patamar mais alto. Ali o verde se destaca em uma das paredes, tom que se repete na mesa de jantar com bancos de ripas de madeira de demolição e pés de alumínio fundido. Todos os móveis foram desenhados pela arquiteta e executados por Ana Botero - exceto a luminária, da Serpa Marcenaria. Entre as obras de arte, um quadro de Jadir Freire e uma escultura de Nelson Felix fogem do estilo "country", impressão reforçada pelos sofás de couro cru (Maestri) e pela estante (Serpa Marcenaria), que poderiam estar numa casa da cidade. A sala de jogos, com mesa e cadeiras do Depósito Edição Limitada, se abre para o jardim e serve como sala de TV. "Para dar um aspecto descontraído ao ambiente, escolhi sofás com capas de jeans e criei um bar com tábuas de demolição. Tótens servem de bancos e pôsteres de cinema arrematam a decoração", explica Marcia Müller. Madeira de demolição também reveste as paredes da sala da piscina aquecida, que tem um banco correndo ao longo delas. Na área íntima, os sete quartos são bem diferentes, apesar da unidade dos materiais. A suíte do casal tem home-office (com marcenaria criada por Marcia e executada pela Serpa Marcenaria), dormitório e varanda de inverno, onde a chaise de Le Corbusier (R$ 5.600, na Maestri) convida à contemplação da paisagem. Em um dos quartos foi pedida uma decoração zen, quase monacal, efeito conseguido com futons sobre tatames, que se repetem no jirau. Como complementos, uma cômoda com rodízios (de Ana Botero), e uma salamandra de ar antigo (da Chauffage, a partir de R$ 900). No quarto dos adolescentes, uma solução criativa: no lugar do beliche, um estrado de madeira de demolição preso à parede do mesmo material, suspenso por um cabo de alumínio.