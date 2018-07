Reforma rápida: Hall de entrada

Antes, o hall tinha piso de mármore. As portas escuras deixavam o visual pesado. Fotos: Divulgação Onde: hall de entrada Quem fez: o arquiteto Leonardo Junqueira Tempo de obra: 45 dias O problema: Os moradores queriam atualizar a entrada do apartamento, construído há mais de 40 anos. Seus revestimentos eram antigos e a ideia era substituí-los por materiais mais atuais, claros e leves. Como era: O espaço de 18 m² tinha piso revestido com mármore branco e cabouchons pretos. Além disso, não havia um projeto de iluminação e os batentes e portas tinham desenho antiquado. Após a reforma, o hall, que recebeu revestimentos de tons claros, deu nova atmosfera Como ficou: O arquiteto Leonardo Junqueira trocou o rodapé convencional por um maior, de 20 cm de altura, feito de MDF laqueado de branco fosco. Mesma cor das novas portas, cujos batentes foram enriquecidos com bandeiras - a porta da entrada foi substituída por um modelo de duas folhas. As paredes receberam pintura bege-clara e, para o novo piso, a opção foi pelo mármore travertino navona serrado, que deixa o ambiente com uma linguagem limpa e atual. O sistema de ar condicionado também foi trocado, mas permaneceu central. Rebaixado com gesso, o teto pode receber iluminação embutida para realçar objetos de arte e a porta de entrada. Decoração: O mobiliário, que já pertencia aos moradores, mescla itens clássicos e contemporâneos. Entre eles, o arquiteto elegeu uma tapeçaria francesa do século 18 (Ana Luiza Wawelberg) e uma escultura do artista plástico Ascanio MMM (Dan Galeria). Junto à porta de entrada há um aparador com tampo de fibra natural e base de aço inox (Alex Cerello). No piso, tapete de lã, da Cor e Forma.