Crepe de Camembert Ingredientes 3 ovos 3 xícaras de leite 1/2 xícara + 3 colheres de sopa de farinha de trigo 1/2 colher de sopa de sal 1 colher de sopa de óleo de canola 3 colheres de sopa de manteiga sem sal 3 colheres de sopa de azeite 350 g de cogumelos de Paris fatiados Pimenta-do-reino moída na hora e sal 350 g de peito de peru defumado fatiado grosso, cortado em quadrados 150 g de queijo camembert sem a casca, em cubos 4 cebolinhas picadas só na parte branca e verde-claro Modo de preparo Para a massa: junte os ovos, o leite, a 1/2 xícara de farinha e a 1/2 colher de sopa de sal, batendo até ficar homogêneo. Acrescente o óleo de canola e deixe descansar por 30 minutos. Em uma crepeira (ou frigideira) aquecida em fogo médio, derreta a 1/2 colher de sopa de manteiga. Coloque 1/2 xícara da massa e gire a crepeira com movimentos circulares até que a massa cubra toda a superfície. Deixe dourar por cerca de 2 minutos, vire com uma espátula e faça o mesmo do outro lado. Para o recheio: aqueça, na frigideira, 2 colheres de sopa de azeite, acrescente metade dos cogumelos e 1/2 colher de chá de sal e pimenta, refogando por 5 minutos. Retire os cogumelos, coloque o resto do azeite e refogue o peito de peru até dourar. Junte os cogumelos. Abaixe o fogo e coloque 1 xícara de leite em que foram misturadas 3 colheres de sopa de farinha. Deixe ferver até engrossar (cerca de 2 minutos). Acrescente o queijo e a cebolinha, mexendo sempre. Coloque 1/2 de xícara do recheio em cada crepe, depois, enrole ou dobre. Sirva com salada de folhas Crepe de frutas Ingredientes 300 g de morangos 300 g de amoras 4 ovos 1 e 1/2 xícara de leite 1 colher de sopa de Amaretto 1/3 xícara de farinha de trigo 1 colher de chá de açúcar 1/2 colher de chá de sal 1 a 2 colheres de sopa de manteiga sem sal 500 g sorvete de chocolate 1 barra de chocolate meio amargo Folhas de hortelã para decorar Modo de preparo Para a massa: misture os ovos, o leite e o Amaretto até ficar homogêneo. Devagar, adicione a farinha, o açúcar e o sal, formando uma massa fina. Se ficar grossa, acrescente mais leite. Cubra e deixe descansar por 2 horas. Depois, faça o crepe seguindo as instruções da receita do crepe salgado. Para servir, acomode a massa em uma taça de sobremesa e acrescente o recheio. Para o recheio: ferva 50 g de morangos e 50 g de amoras com um pouco de água, açúcar e cravo a gosto. Adicione o resto das frutas que não foram cozidas. Polvilhe chocolate ralado e sirva com sorvete