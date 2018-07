O empresário Zeco Beraldin, proprietário do Empório Beraldin Foto: Divulgação

Matérias-primas naturais como a seda, o algodão e as peles sempre ocuparam o centro das atenções do empresário Zeco Beraldin, desde 1994 à frente de seu Empório. Produto de elaboradas combinações, seus tecidos e acessórios decoram bem em todos os meses do ano. Mas alcançam seu ponto alto no inverno. “É uma questão de toque. Os materiais naturais são imbatíveis para sugerir aconchego nos dias mais frios”, sugere ele nesta entrevista ao Casa.

Rústicos, com pontos ressaltados ou tramados com materiais distintos? Quais as variedades de tecido mais indicadas para revestir estofados e almofadas durante os meses de inverno?

Tecidos com texturas irregulares são mais agradáveis ao toque e sugerem acolhimento. Quanto à matéria-prima, as fibras naturais – linho, lã, algodão ou seda – são sempre a melhor opção. No inverno, quando a convivência com almofadas, estofados e mantas costuma ser mais frequente, fibras sintéticas não são aconselhadas. Após alguns minutos de contato elas podem produzir sensação de desconforto.

Couro de boi aplicado em placas e preservando seu formato original Foto: Divulgação

Como couros e peles podem ser aproveitados para compor uma decoração de inverno?

O couro, aplicado sobre placas, por ser facilmente instalado e removido, pode ser uma boa opção para revestir as paredes. Tapetes de pele bovina, por sua vez, são sempre charmosos e, além do piso, podem ser dispostos sobre as paredes. Já as mantas, são sempre úteis na sala de TV na hora de se assistir a um filme, por exemplo, além de ajudarem a colocar qualquer ambiente no clima da estação.

Do ponto de vista técnico tanto peles quanto tecidos estão bem mais aprimorados. Que propriedades podem vir hoje agregadas a esses produtos?

Diria que eles estão bem mais versáteis. Hoje podemos incorporar a essas matérias-primas produtos químicos que repelem líquidos, fungos e até mesmo chamas. Sem falar de recursos que permitem, por exemplo, encolher um tecido previamente ou fazer com que ele retorne a seu estado natural depois de amassado. Por isso, no momento da compra, é fundamental se levar em conta todas essas possibilidades.

Lã natural no formato de chalés e na capa de almofada Foto: Divulgação