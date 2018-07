Questão de gosto

No Pavilhão da Piscina, de Dado Castello Branco, living com poltronas de madeira e couro de Jorge Zalszupin Foto: André Nazareth/Divulgação

Soluções que privilegiam a integração, interligando os diversos setores de um mesmo ambiente, aparecem em praticamente todos os espaços da Casa Cor Rio 2014. Isso posto, tudo o mais gira em torno da percepção de cada profissional. De sua habilidade em conciliar funcionalidade e altas doses de inspiração.

No caso de Dado Castello Branco, autor do Pavilhão da Piscina, a paisagem sedutora da Barra da Tijuca falou mais alto. “Tudo aqui é voltado para o relax e a contemplação”, comenta ele sobre seu living azul e branco, complementado por hall, estar, jantar e mesa de jogos.

“Minha intenção foi fazer da visita uma experiencia sensorial, por isso, espalhei aromas e sons por toda parte”, diz Gisele Taranto, autora do Loft Tropical, com suíte, sala e cozinha, um dos destaques da cobertura, que apresentou também o projeto Grou, de Duda Porto. Um grupo de quatro unidades residenciais pré-fabricadas, que, interligados, formam uma casa de quase 100 m². “Imagine um terreno vazio recebendo uma casa já pronta, como se fosse um móvel. É a arquitetura se adequando aos novos tempos”, arrisca o arquiteto.

Carlos Carvalho e Rodrigo Beze, investiram em néons, concreto e grafite para projetar sua #hashtag_room. “As ruas das cidades foram nossa maior inspiração”, afirma Beze. Um cenário ideal para outros dois lofts: o de Paola Ribeiro, com sala de estar, jantar, cozinha, suíte e duas discretas divisórias, e o de Andrea Chicaro, com sala, cozinha, quarto e banheiro.

Para outros profissionais, porém, embarcar no túnel do tempo parece ter sido a opção. “Queríamos o passado presente, daí as paredes texturizadas e o piso reutilizado, mas equilibrado por um acervo de design contemporâneo”, comenta Bruno Carvalho, parceiro de Camila Avelar no Estar com Cinema. Caso também da Sala de Banho, assinada por Márcia e Manu Muller, mãe e filha. “Remete a uma ideia antiga, aplicada a uma necessidade cada vez mais contemporânea: banhar-se com conforto”, diz Márcia.