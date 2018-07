Quem lê mais depressa?

Marco Zardetto, de 10 anos, gosta tanto de ler que já ficou mais de quatro horas direto "devorando" - até acabar - Diário de um Banana - Rodrick é o cara, continuação de Diário de um Banana. O primeiro, com mais 200 páginas, também foi lido em uma única tarde (com direito a apenas uma pausa para o lanche) - "fiz uma competição com um amigo para ver quanto tempo conseguíamos ler sem parar". O menino chega a ler dois títulos ao mesmo tempo: "Leio o livro da escola e o de lazer, uma hora cada um". Isso sem contar o jornal do avô e as revistas dos pais. Para caber tanto livro no quarto, que Marco divide com o irmão, os pais fizeram uma pequena reforma. "Tiramos alguns móveis e colocamos uns cubos de madeira para acomodar os títulos", conta o pai, Ruy de Castro Zardetto. De tanto ler, Marco já ganhou três competições na escola "de recontar a história na classe", diz, orgulhoso.