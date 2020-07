Quarto pensado para um pré-adolescente

Paar otimizar espaço, a escrivaninha com poltrona, fica anexa à cama Foto: João Martins Arquitetura

Pergunta:

Olá. Boa Tarde! Eis que meu filho de 12 anos está se tornando um rapazinho. Moramos em um apartamento pequeno e o segundo quarto, o dele, precisa agora ser reformado para esta nova fase. Penso que ele precisará, além da cama e do armário embutido (que ele já tem, mas que quero trocar), de bancada de estudos, estante para livros, lugar para deixar mochila. Me ajudem. Não sei realmente o que fazer. Queria algo jovem e legal, mas ao mesmo tempo simples e acessível. Muito obrigada.

Leonor Alencar,

Vila Prudente, São Paulo

A planta do quarto reformado Foto: João Martins Arquitetura

Resposta:

Olá Leonor, pela mensagem acredito que você queira algo interessante para seu filho, mas que seja útil e funcional. Bom, para começar, imaginei uma marcenaria em tons claros, para poder ser usada por muito anos. Resolvi investir em uma produção mais temática, já que o custo-benefício da troca de objetos de decoração e de roupas de cama é muito menor do que a troca de marcenaria e móveis. Atendendo ao seu pedido, criei uma espaçosa mesa de estudos, acompanhada de uma confortável poltrona estofada, onde ele pode estudar, jogar e assistir a seus programas em um lugar adequado, ergonômico e multifuncional. Conforme solicitado, também criei uma estante para livros e objetos de frente para a cama e desenhei uma cabeceira estofada, para ele poder ler e estudar. O guarda-roupas eu mantive na posição do anterior, porém diminuí um pouco o tamanho, dando espaço para a estante que já comentei. Também acrescentei um baú ao ambiente para otimizar o espaço com mais uma área de armazenamento, além de uma bancada multiúso. Na iluminação, abusei das luzes indiretas em LED espalhadas pela marcenaria e trilhos embutidos no forro. Para dar um toque despojado, sugiro ainda uma luminária pendente de estilo industrial, próxima à cabeceira da cama.

Espero que gostem!

O arquiteto João Martins Foto: Marcelo Magnani

JOÃO MARTINS, ARQUITETO

(@joaomartins_arq)