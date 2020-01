Quarto de moça

A cama recebeu cabeceira de telhas plásticas. Ao fundo, objetos decorativos e luminária para leitura Foto: Barbara Dundes Arquitetura

Pergunta

Oi, Casa! Meu nome é Cris Marinho, tenho 33 anos e preciso da ajuda de vocês! Voltei pra casa da minha mãe, para meu antigo quarto, e não sei como faço pra encaixar todas as minhas coisas em um espaço tão pequeno. Fiz algumas mudanças, mas, mesmo assim, sinto que ele ainda não acomoda direito tudo o que preciso. Gostaria de um espaço para me maquiar. Minhas roupas também são um problema: meu armário não suporta meu lado consumista! Gosto de coisas coloridas e adoro uma coisa mais retrô. Espero que possam me ajudar!

Cris Marinho

São Paulo - SP

A arquiteta Barbara Dundes Foto: Marco Antonio

A planta do quarto elaborado pela arquiteta Foto: Barbara Dundes Arquitetura

Resposta

Oi Cris! Vamos deixar o dormitório com o seu estilo e com ótimas soluções para você armazenar o que precisa. Para concentrar seu investimento no que você realmente precisa, mantivemos o piso e acrescentamos um tapete natural de fibra de babosa. Para as paredes, pensamos em um tom de rosa com textura de cimento queimado e em um rodapé dourado, que pode ser aplicado por cima do que já existe. Mudamos a posição e investimos em uma cama viúva, com gavetas. A cabeceira de telha plástica, tem uma textura diferente e acabamento em madeira, deixando um espaço atrás da cama para você armazenar itens de decoração. O armário fica na mesma posição que o anterior, mas ganha portas de correr. Já as prateleiras receberam fitas de LED para te ajudar a armazenar e deixar visível seus principais itens. Por fim, na frente da cama, fica sua penteadeira com ganchos para deixar à mão seus itens favoritos. Espero que você goste!

A área da penteadeira, uma das solicitações da leitora Foto: Barbara Dundes Arquitetura

A cama com nichos na parte inferior para armazenar objetos. Ao fundo, armário equipado com porta de palinha deslizante Foto: Barbara Dundes Arquitetura

Barbara Dundes, arquiteta

www.barbaradundes.com.br